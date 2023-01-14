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農曆春節前用火用電安全宣導　桃消三大隊邀600工廠業者座談

▲桃園市消防局第三大隊在農曆春節前邀請轄區工廠業者針對用火與用電安全進行宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第三大隊在農曆春節前邀請轄區工廠業者針對用火與用電安全進行宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年農曆春節假期長達10天，桃園市政府消防局第三大隊在春節前辦理6場防火管理座談會，邀請蘆竹區、大園區與觀音區近600家廠商參與，透過案例教育與防災宣導，讓業者瞭解工作場所潛在危險因子，提升對於防火、防災與用電意識，強化初期滅火、通報與人員避難引導等應變作為，以降低火災發生率，保護生命財產安全。

▲桃園市消防局第三大隊邀請工廠業者進行用火與用電安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第三大隊邀請工廠業者進行用火與用電安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局第三大隊指出，會中分享多起火災與意外事故案例，包括紡織工廠定型機風管火災、倉儲大火、電動車火災、電氣火災、微小火源（如菸蒂、線香等）、太陽能發電設備起火、一氧化碳中毒、住宅用火災警報器成功示警獲救等，透過真實發生案例提醒廠商業者落實自衛消防編組訓練，並轉達員工注意自身周圍消防安全，避免意外再度發生。

▲桃園市消防局第三大隊邀請工廠業者進行密室濃煙逃生體驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第三大隊邀請工廠業者進行密室濃煙逃生體驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，除座談會方式宣導外，消防局第三大隊還特別製作防火宣導圖卡，透過LINE、臉書等多元方式實施宣導，還分別於蘆竹區特力家居、大園區公所、觀音工業區辦理消防闖關體驗及廠商消防競技賽等大型宣導活動，以寓教於樂方式灌輸民眾正確防災觀念，留意「小火快逃、濃煙關門」才是保命之道。

▲桃園市消防局第三大隊邀集工廠業者進行穿戴消防裝備訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第三大隊邀集工廠業者進行穿戴消防裝備訓練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第三大隊長簡慈彥表示，藉由實際案例與多元宣導方式提醒廠家民眾，春節期間注意用火、用電安全與防範一氧化碳中毒，公司休業或民眾返鄉旅遊，應將電源與火源確實關閉，以提升年節期間場所居家安全。

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