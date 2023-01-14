南科園慶暨集團婚禮活動　防火宣導參一腳足球九宮格有新意

▲2023年南科園慶暨集團婚禮活動，也有園遊會活動，南科消防分隊也到場進行擺攤推廣防火防災觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情解封，各式的春節及大型活動陸續恢復辦理，南科管理局14日上午於南側廣場舉辦2023年南科園慶暨集團婚禮活動，也有園遊會活動，南科消防分隊也到場進行擺攤推廣防火防災觀念。

南科消防分隊也利用本次活動，宣導火災避難觀念、滅火設備使用方式、地震應變、防範一氧化碳中毒、瓦斯安全、爆竹煙火及CPR急救等主題，以「圓球闖關，足夠平安」為主題，特別搭上火紅的「世足」風潮，設計「足球九宮格」與民眾同樂，民眾只要對於九宮格內的居家防火問題，回答正確答案即可完成任務，除了獲得特色宣導品外，南科分隊也準備了「扭蛋」遊戲供民眾抽獎，由於宣導品及獎品相當豐厚實用加上數量有限，吸引現場民眾踴躍參加，宣導品很快就領取一空，特別的是，足球九宮格闖關更讓民眾意猶未盡，即使獎品已發放完畢，仍然想要反覆參加，可見大家對於足球運動的熱愛。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示春節過年在即，要特別注意爐火烹調是火災發生的主因之一，請記得「人離火熄」的原則，也特別提醒居家一定要安裝住宅用警報器，才能在火災意外時，爭取反應時間，讓屋內的人員盡快採取行動。

消防局局長李明峯特別呼籲民眾平時應該要建立防火防災常識，一遇到災害，必須要冷靜因應，建立正確防災觀念，並將防災知識、觀念帶入家庭擴大深根，成為人人必備知識，在此年關到來之際，希望能藉由本次活動，達到落實災害預防目的，並期盼所有民眾都能平安過好年。