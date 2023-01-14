樹谷「消」勇善戰　化身小小消防員闖關玩宣導

▲台南市消防局新市分隊與新市區公所、樹谷生活科學館合作，共同辦理「2023樹谷消防小尖兵」闖關宣導活動，吸引許多南科周邊家長帶小朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大家敲碗許久期待已久的一年一度樹谷消防小尖兵活動又來囉，台南市消防局新市分隊與新市區公所、樹谷生活科學館合作，共同辦理「2023樹谷消防小尖兵」闖關宣導活動，吸引許多南科周邊家長帶小朋友參加，親子同樂闖關暨宣導。

第四大隊表示，樹谷消防小尖兵活動已經連續多年舉辦，很多親子檔幾乎每一年都會前來參加，今年由警義消人員安排關卡有消防戰士、心技戰將、火焰殺手、橫渡水濱等多項闖關遊戲，讓親子從遊戲互動中，加深對於防火防災的知識。

四大隊在今年更是加入剛落幕的世足風潮作為創意宣導，主持人扮演梅西與現場活動民眾互動進行消防知識有獎徵答。而新市區公所負責的防災香腸車，期許能夠在闖關玩樂之餘將防火防災教育向下扎根，並進而推廣正確防火防災教育。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，春節將至，民眾應落實居家防火安全，模擬演練火災時逃生動線，鐵窗要預留逃生出口，並經常檢視家中用電設施及電器設備，適時汰換老舊損壞易生危險的用火用電設備。

消防局局長李明峯呼籲市民，『人人重消防、日日保平安』，期望民眾在歡樂迎新春之餘，也能瞭解安裝住宅用火災警報器的重要性及加強自身危機意識，當遇到火災時能隨機應變，希望藉由對民眾宣達最新防火常識，能讓居家安全能更上層樓，打造安全的居家環境。