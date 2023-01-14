作家徵讚數「安太座紅包」12小時破3萬！他見一排藍勾勾愣：屎定

▲過年少不了包紅包環節。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年將至，不少人夫會包紅包給妻子「安太座」，知名作家藤井樹（本名吳子雲）表示，要收集貼文的讚數，累計到明（15）日晚上9時，讚數除2就是老婆今年的紅包金額，貼文發出後讚數狂飆，他驚呼「欸等等，有點太快了！看樣子我屎定了」。貼文發出12小時，目前已有3.5萬人點讚。

藤井樹昨（13）日晚上9時在臉書發文，過年要到了，又到了要包紅包給老婆的時間了，去年是貼文讚數除10，「結果包了九百多，本雲直接送醫復健」，今年想來點不一樣的，疫情燒了3年，生活過得比較辛苦，「本雲良心發現，決定今年將讚數除以2就好」。

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他表示，這就叫做有比較有傷害，「我都忍心傷害我的錢包了，相信她應該也不忍心對我太苛責」，接著他寫下規則，即起累計至15日晚上9時，「雖然本雲粉專沒多少人，但還是請小力一點，霸拖霸拖（拜託拜託）。」

貼文發出12小時，目前已有3.5萬人按讚，藤井樹見狀後驚呆，「欸等等，有點太快了」、「看樣子我屎定了」、「我應該扛不住」、「還有兩天，我屎定惹」、「其實你們都只是想看我怎麼屎而已對吧？那應該不要按讚，那我包出去的紅包就會超少，我的遭遇就一定比去年慘，但你們偏偏想看我錢包跟本人同時失血」。

▲留言釣出一排藍勾勾。（圖／翻攝自藤井樹FB）

底下出現許多藍勾勾名人留言，「座標之力怎麼能不濫用一下」、「決定使用藍勾勾發動座標之力，喔黑」、「太座安得好，生活沒煩惱，雖然現在起跑，是有點太早，不過，只要是『安太座』，我們都會義無反顧的烙人來『添財火』，金粉們請支援收銀，大軍3分鐘後抵達」。