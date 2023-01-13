雨彈2階段開炸！一圖看降雨熱區　崩跌12度時間曝「過年再冷一波」

▲周末降雨趨勢將有兩階段變化。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明天(1/14)鋒面接近，東半部、西半部轉局部短暫雨，明晚到周日(1/15)鋒面通過，冷空氣直逼強烈大陸冷氣團侵襲，低溫崩跌下探12度，周一到周二最冷，下周五(1/20)小年夜又有一波冷空氣進逼，恐怕將一路冷到初二(1/23)，未來一周迎風面地區都有雨。

氣象局預報員張承傳表示，明天(1/14)鋒面接近，東半部有局部短暫陣雨，西半部轉為局部短暫陣雨機率高，明晚開始到周日(1/15)清晨鋒面通過，北台灣降雨更為明顯，其他地區也有局部短暫雨。其中降雨以北部、東北部最為明顯。周日白天轉迎風面北部和東半部降雨為主，中南部山區也會有短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張承傳指出，明天(1/14)各地白天溫暖，高溫有26度，南部高溫更上看30度，周日(1/15)冷空氣南下，強度位大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團間，北台灣白天16度，晚上降為12度，中南部也將降為16度，周一到周二清晨最冷，北台灣低溫12度到13度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周迎風面地區整周都有雨，下周一至下周四(1/16~1/19)受大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；雨區轉為迎風面的地形雨為主，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下周一(1/16)中南部山區亦有零星飄雨。

下周五(1/20)小年夜將再有一波東北季風和冷空氣影響，氣溫會再下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，張承傳表示，該波東北季風增強，預估將持續影響到大年初二(1/23)，過年溫度會比較涼一些，後期冷空氣強度仍有調整空間待持續觀察。