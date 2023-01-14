立委陳亭妃、市議員陳怡珍　連續12年舉辦寒冬送暖關懷弱勢活動

▲立委陳亭妃、市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、陳秋萍、吳通龍及東區蔡旺詮等人，連續12年結合各界愛心做公益，舉辦2023愛在台南寒冬送暖過好年關懷弱勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃、市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、陳秋萍、吳通龍及東區蔡旺詮等人，連續12年結合各界愛心做公益，募集民生物資舉辦2023愛在台南寒冬送暖過好年活動，14日於北區、中西區、安南區、安平區、南區、東區同步發放給低收入戶，並關懷曾文區獨老，總計近5200戶受惠，期待能照顧弱勢朋友過個好年。

陳亭妃指出，今年舉辦寒冬送暖關懷弱勢活動，感謝財團法人陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、社團法人臺灣省會計師公會、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、龍鋒企業股份有限公司等單位全都熱心贊助。台灣省會計師公會特地捐贈1000包白米給低收入戶，由理事長楊永成、副理事長吳岳峰、南區辦公室主委邱芳才率隊到場協助發放，同時，特地感謝台灣府城隍廟提供中西區的場地及人員協助。現場發送由特製環保袋裝的白米、精鹽、醬油、沙拉油、衛生紙、乾拌麵等民生物資，期望能將愛心傳達給每個角落，讓弱勢朋友們能夠溫暖開心迎新年。

陳怡珍表示，服務處已連續12年結合各界愛心做公益，這幾年遭遇疫情嚴峻考驗，很多弱勢家庭受到相當大的衝擊，弱勢族群更加弱勢，生活快過不下去，更需要外界挹注溫暖與愛心。因此，在農曆過年前發送民生物資給各區列冊之低收入戶。除了自身投入之外，也感謝各界熱情相助，把資源轉化為實質關懷照顧弱勢族群的力量。希望今日此舉能達到拋磚引玉的目的，帶領更多人共同關懷弱勢族群，飽食過好年。

台灣省會計師公會理事長楊永成指出，公會舉辦愛心公益活動已經持續17年，先前由於無法尋找第一線需要幫助的人，而遭遇困境，感謝陳亭妃委員、陳怡珍議員給予機會，互相合作、相輔相成，才能知道基層真正需要的人在哪裡，繼續把愛傳下去。