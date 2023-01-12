疫情致2021年貧富差距創10年新高　中國醫大附醫「紅包傳愛」濟弱

▲中國醫大附醫、林增連慈善基金會與世界展望會合辦「紅包傳愛～健康平安過好年」關懷活動。（圖／記者高堂堯攝）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

中國醫大附醫、林增連慈善基金會與世界展望會合作舉辦「紅包傳愛」系列活動，近2年來為弱勢家庭兒少捐款超過100萬元，幫助孩童安穩就學、健康成長，並提供遭遇急難、特殊狀況及急需醫療補助的家庭獲得適時扶助，也陸續捐贈千份年菜、白米及各式生活物資，讓正值發育的孩子們有營養好吃的食物，也讓溫暖關懷不間斷地送到他們心中。

中國醫藥大學附設醫院指出，受近3年來疫情和全球通貨膨脹影響，原本經濟狀況就不穩定的弱勢家庭，更持續面臨失業、減薪、物價上漲的生活壓力：根據主計總處調查，2021年台灣家庭收支，平均每戶最高與最低家庭所得差距落差達6.15倍，貧富差距創10年新高，院方也於同年開始推動「紅包傳愛」。

除了捐助善款、物資，中國醫大附醫、林增連基金會和世展會也注意到偏鄉地區的教育資源不足，捐助30台筆記型電腦，讓弱勢孩童不因疫情停課而影響受教權，更持續投入孩童課後輔導據點的服務，協助建置數位電腦教室，提供好的學習環境；2022年則於和平區桃山部落建置魚菜共生生態系統，善用在地空間、聚落關係、文化、價值，形成經濟生產，並與外在世界交換與交流，促進大眾的認識與理解，也達到當地經濟自立及永續環境的目標。



院方表示，為持續幫助台灣經濟弱勢家庭孩子順利求學、健康長大，將秉持董事長蔡長海「取之社會、用之社會」的回饋理念，繼續與林增連慈善基金會一同捐贈生活物資給弱勢家庭及兒童，投入公益服務並關懷弱勢群體。