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大台南總工會集愛加菜　職災弱勢勞工喜過好年

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末將至，台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，台南市鋁製品工會、大台南外燴服務工會及大台南鑲牙齒模工會桶箍結合一起，發揮團結加乘的能量，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

愛心團體並照顧弱勢團體購買「喜憨兒台南庇護工場」精心製作的年菜，「展翼烘焙坊」的餅乾，「菩提澄園庇護工場」的饅頭，多元就業方案團體「溪美社區發展協會」暖心製作的手工芝麻糖，加上魚酥、白米、八寶粥、毛毯等生活物資及關懷禮金紅包，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭，而統一企業工會也提供泡麵一併響應此善舉，讓職災弱勢勞工朋友感受社會的關懷與溫暖，落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12日各工協會代表及志工，在勞工局局長王鑫基及勞工局人員陪同下，一起將年菜與生活物資分送給居住在本市東區、南區、北區、安平、安南、仁德、永康、安定、將軍、學甲、善化、麻豆、官田、六甲、柳營、下營、新營等17區30戶職災、弱勢勞工家庭，真正實踐文化融合且多元性的照顧，並透過庇護工場的年菜與生活物資來關懷弱勢，傳達以愛傳愛臺南濃濃的人情味。

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首站行程來到新營區洪女士的住處，62歲領有身障手冊的洪女士在丈夫過世後，獨立扶養22歲女兒，長期以來經濟來源均靠社會局的低收入戶補助，所居住的房屋也因老舊，牆壁斑駁不堪。勞工局於2020年接獲通報後，結合「做工行善團」的志工進行房屋修繕，協助案主改善居家生活環境，並持續進行關懷服務，連結社會資源提供經濟扶助。

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另居住於東區58歲張姓職災勞工，從事公寓大廈管理外派園藝除草工作，於2021年11月30日下班途中發生通勤職災車禍，造成右腿骨折無法工作，復健期間又發生自身耳部感染細菌侵蝕，造成腦脊髓液外流，再度入院開刀，案妻也因照顧案主而辭去工作，家中經濟受到衝擊影響。

▲台南市勞工局媒合各工會寒冬送暖再出發！12日由大台南總工會鄭山林理事長帶領下愛心接棒，致贈給17區30戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，市長黃偉哲極力肯定「做工行善團」持續為弱勢勞工家庭進行房屋修繕之善舉，各工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭，目前即將邁入完成200戶。在此非常感謝大台南總工會在年節前，再次扮演桶箍角色，結合各工會響應參與本次「六工（協）會集愛加菜，職災弱勢喜過好年」之活動，致贈年菜與生活物資給職災、弱勢勞工家庭，使他們在疫情寒冬之際，仍能享受到幸福的氛圍，也希望此舉達到拋磚引玉之效，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

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