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全台狗公園8成在六都　動保團體、立委喊話農委會積極設置

▲▼翻滾吧！毛小孩～全國寵物狗公園調查記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翻滾吧！毛小孩～全國寵物狗公園調查記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟和跨黨派立委12日召開記者會，並公布全國寵物公園調查，全台目前共有84座寵物狗公園，其中以北市19座為最多，而基隆市、嘉義市、台東縣、連江縣則無。民進黨立委吳思瑤也呼籲農委會，寵物公園現在是患不寡也不均，應儘速提高政策誘因，改善遮陰、供水設備，讓台灣處處是寵物公園。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳12日偕同立委陳椒華、陳亭妃、吳思瑤、何志偉、賴惠員等人召開記者會，公布全國寵物公園調查結果。目前全國寵物狗公園有82座，加上高速公路服務區2座，合計84座，六都合計68處，占八成。

▲▼翻滾吧！毛小孩～全國寵物狗公園調查記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

何宗勳表示，若以寵物犬數換算現有寵物狗公園，北市共計19座、平均6600犬一座，為全國第一，基隆市、嘉義市、台東縣與連江縣尚無狗公園。這當中台北市19座、新北市21座、桃園19座，占八成六。而台中市只有6座、高雄2座，台南目前7萬7千多隻寵物犬更是只有一座寵物狗公園。若以數量成長來看，則以台北市、新北市與桃園市政府最為積極。

動督盟表示，在倡議初期是期勉政府應該從公共設施的寵物公園下手，初期求「有」，讓寵物有空間充分活動。然而經過四年多觀察，現在除了有之外，還要「求好求精」。因為寵物狗公園的管理已經衍生不少問題，需要更強化軟體規劃與要求。

動督盟指出，寵物狗公園看似簡單,但使用者是人跟犬，也容易產生諸多問題，例如：未絕育發情造成犬犬衝突，進而引發人犬或人類之間衝突。飼主不遵守規定隨意餵食或將小犬放置到中大型犬區玩耍，造成人犬壓力。飼主公德心不足，狗大便不整理。上述衝突由於沒有監視器，很難蒐證。

動督盟呼籲，請農委會建議地方政府，在公園管理自治條例，設施中加入「狗活動專區」。中央研應擬「ＯＯ縣市民間推動設置公園狗活動區要點」，提供地方政府參考，鼓勵公私協力廣設「寵物狗公園」。中央應研擬優化版「狗公園使用者公約」，以更符合居民使用。農委會應該定期評鑑，表揚優質寵物狗公園（活動區）。

對此，立委陳椒華表示，因為動保與公園的業務分屬不同局處，所以地方政府的公園建設如何結合寵物友善空間，需要跨局處的協調。未來希望農委會來引導鼓勵地方政府加以推動相關的自治條例或是公園建設的設計規範。

立委陳亭妃指出，寵物公園管理是關鍵，需藉由修法來推動友善動物環境。吳思瑤也表示，台灣寵物公園的設置患寡也患不均，農委會需要提高政策誘因，或是給予地方政府更大助力，讓台灣處處是寵物公園。

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