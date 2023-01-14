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桃園捷運綠線高架段　南崁路富國長興路口行穿線劃設完成

▲桃園捷運綠線高架段，南崁路富國長興路口行穿線劃設完成

南崁路二段與富國路、長興路四段路口往大園方向圍籬退縮，增設左轉車道。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線高架段，自開工迄今橋樑墩柱、高架車站、出入口等，已陸續完成呈現於市民眼前。施工期間因施工之需，規劃施工圍籬架設，隨著工程進度推展，滾動檢討逐步退縮圍籬還路於民，13日完成退縮南崁路二段與富國路、長興路四段路口圍籬，增設一左轉車道、劃設富國路至長興路口之行人穿越線；檢討精進富國路口行人穿越線。

捷工局表示，蘆竹區南崁路二段與富國路口，行人穿越線配合道路斜交而畫設，雖保障市民可經行人穿越線，由南崁路二段東邊路口轉角，穿越富國路至西邊路口轉角。惟當南崁路二段車輛右轉富國路，受限道路斜交，道路駕駛容易產生視覺死角，及大型車輛因道路斜交，加劇內輪差等因素，將使行人雖處於行人穿越線，仍有巨大的通行風險。

▲桃園捷運綠線高架段，南崁路富國長興路口行穿線劃設完成

▲南崁路二段與富國路口，改善斜交路口行人穿越線。（圖／捷工局提供）

捷運工程局劉慶豐局長表示，為了改善增進行人穿越線安全性，將原本配合道路斜交之行人穿越線，改善為與行車方向垂直，並劃設標線型綠舖人行道，引導與保障行人穿越富國路後可安全通行至南崁路二段路口轉角，打造行人安全友善空間。

▲桃園捷運綠線高架段，南崁路富國長興路口行穿線劃設完成

▲南崁路二段與富國路、長興路四段路口，重新劃設復原行人穿越線。（圖／捷工局提供）

蘆竹區南崁路二段，高架橋樑已陸續完成中，施工所需的圍設範圍亦同步滾動檢討還路於民。劉慶豐局長表示，南崁路二段與富國路、長興路四段路口，配合工程推展，現階段工區所需圍設範圍已無日前施工時之迫切需求，故往大園方向近路口50公尺之圍籬進行工區調整退縮，增設左轉專用車道，有效引導並緩解部分車流。

另因施工圍籬架設而暫時取消的南崁路二段與富國路至長興路口之行人穿越線，重新劃設復原，提升行人穿越路口安全性。劉慶豐局長進一步表示，桃園捷運高架段陸續進入道路復舊階段，撤離圍籬後，將重新檢討沿線行人穿越線劃設位置，推動退縮行人穿越線與設置行人庇護島，期可透過交通工程改善，建構友善的交通環境，並持續強化社會大眾對於「禮讓行人」觀念落實，進而落實人本運輸。

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