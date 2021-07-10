一覺醒來「捷運上架」　400米U型樑現身桃捷綠線

▲蘆竹區中正北路預鑄混凝土U型樑施工完成。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

悶疫期，看見桃園捷運建設全力進行，好療癒！市府捷運工程局指出，為了降低施工對交通造成的衝擊，捷運綠線沿線的吊裝作業均採夜間封閉道路、分階段施工，目前已完成G13及G13a車站的各項工程吊裝，從南竹路中正北路口一路往北至茄苳溪，約400公尺的高架橋面已完整呈現，周邊民眾驚嘆一覺醒來，又見工程新進度。

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▲G13車站出入口施工。（圖／捷工局提供）

捷工局10日指出，桃園捷運綠線GC01標高架段工程施工已由下部結構推進到上部結構，今年6月底，蘆竹區中正北路已經出現約400公尺長，壯觀的高架橋面，沿線的車站出入口工程也如火如荼進行，預計今年底，市民朋友就可以看到G13及G13a，兩座完整的車站站體結構。

▲蘆竹區中正北路預鑄混凝土U型樑施工完成。（圖／捷工局提供）



而自去(2020)年8月份，八德區建德路完成第1跨場鑄箱型梁橋面版後，今年5月21日起，蘆竹區中正北路分階段夜間施工，在晚間10點至隔日清晨6點道路封閉，進行桃園捷運綠線高架路段的上部結構吊裝作業，目前已經完成G13及G13a車站的鋼墩柱、鋼帽樑、軌道樑，以及12跨(24支)預鑄混凝土U型樑和1跨(2支)鋼箱型樑吊裝，從南竹路中正北路口一路往北至茄苳溪，約400公尺的高架橋面已完整呈現。

捷運工程局局長陳文德表示，為了降低施工對交通造成的衝擊，沿線的吊裝作業均採夜間封閉道路方式進行，橋樑構件預先鑄造，再運送至工區，利用深夜車流較少時，用大型吊車吊掛定位，減少對民眾生活及交通上的影響。未來預鑄混凝土U型樑將以每個月約10跨(20支)，平均300公尺的進度持續進行吊裝，另外，在八德區新闢道路部分，今(2021)年8月，也將開始預鑄混凝土U型樑的吊裝作業。

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