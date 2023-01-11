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桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

▲桃園捷運綠線六路段圍籬優化

▲桃園捷運綠線六路段圍籬優化，三月底前完成。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線由八德區建德路起、行經介壽路、建國路、延平路，經桃園火車站，沿中正路、省道臺4線轉坑菓路，並與機場聯外捷運A11站銜接，各路段配合施工需求架設圍籬，施工期間市府捷運工程局將以民眾通行權益作為最優先考量，並視工程進度滾動檢討，逐步退縮圍籬還路於民，將施工影響降至最低。

捷運工程局長劉慶豐11日表示，為顧及市民行的安全，目前審視各階段工程完成進度，以友善市民人行的方向，調整捷運施工圍籬並進行完善宣導措施，近期圍籬優化措施如下：

▲桃園捷運綠線六路段圍籬優化

1. 中正北路320巷至南竹路口施工圍籬拆除：該路段高架橋梁已大致完成，將拆除約698公尺之圍籬，預定112年3月31日完成。

2. 南崁路二段與長興、富國路口改善：為改善該路口交通，將進行往大園方向近路口50公尺之圍籬退縮，並增設左轉車道；另外將進行往桃園方向右轉富國路之標誌標線改善，預定112年1月19日前完成。

3. G05站行人通道改善：該路段原東側行人通道不連續，已於112年1月9日完成介壽路一段約80公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行。

4. G06站行人通道改善：該路段原西側行人通道不連續，已於112年1月3日完成介壽路約125公尺之圍籬退縮，目前兩側均可供民眾通行。

5. G08站行人通道改善：該路段原僅東側可供行人通行，已於112年1月7日完成中正路西側約106公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行，同時解決東側騎樓占用不利行人通行問題。

6. G09站行人通道及力行路改善：該路段原僅東側可供行人通行，將進行中正路(力行路~民光路)西側約58公尺之圍籬退縮，使兩側皆可供民眾通行，同時解決東側騎樓占用不利行人通行問題；另外將退縮力行路之圍籬，由目前單行通行改成雙向，以解決交通壅塞情形，預定112年2月28日完成。

▲桃園捷運綠線六路段圍籬優化

桃園捷運綠線行經桃園市八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，自107年起陸續開始施工，各工區施工圍籬配置皆遵循交通主管機關核准之交通維持計畫設置，捷運局亦會在施工路段周邊、重要路口設置施工告示牌，並於捷運局官網、軌道願景館FB、廣播電臺及有線電視跑馬燈宣導改道措施，使行經該路段的民眾，可以隨時知道交通改道資訊及工區位置。此外，各重要道路路口亦配合交維計畫指派義交協助指揮交通、疏導車流，並設置CCTV監視系統隨時監看車流狀況。

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