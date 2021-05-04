桃捷綠線G09站工程明啟動！中正路建物開拆　路邊停車格取消

▲桃園捷運綠線G09站體工程啟動。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線工程進度，攸關北桃園地區繁榮發展，市府捷運工程局指出，桃園區中正路557號至543號(單號側)為桃園捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得之捷運必要設施用地，預計自明(5日)起，進行第一階段既有建物拆除工作，因施工圍籬架設，路邊停車格取消，請民眾配合相關交維措施。

G09站位於桃園市桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路所圍成之街廓，站體範圍涵蓋車站、出入口及通風豎井等捷運相關設施；目前鄰近中正路側的用地已完整取得，且住戶已全數搬離，所以自5日起開始進行既有建築物拆除工作，預計約需45工作天完成。

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因建物拆除需架設施工圍籬，會佔用中正路557號至543號(單號側)約1.5米路寬及力行路2.2米路寬，仍可以維持原有雙向各一車道通行，工程期間為了保持道路暢通，中正路(力行路至民光路間)的路邊停車格(汽車格2格及機車格15格)配合取消，因拆除範圍內騎樓無法通行，屆時請行人配合改道至對側通行並注意周邊交維資訊。

捷運工程局陳文德局長表示，G09站位於舊城區的中正路上，路幅僅15M，車流量大，為了減少對交通的衝擊及民眾生活影響，拆除作業已採最小範圍施作，相關交維計畫書已經交通局核可，施工期間會在工區周邊設置施工告示牌提醒用路人，於重點路口設置義交協助交通疏導，並持續進行滾動式檢討，若造成不便請民眾體諒配合。

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