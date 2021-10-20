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桃園人注意！捷運綠線GC03標地下隧道開挖　2年完成潛盾工程

▲桃園市長鄭文燦20日下午主持捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日下午主持捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線GC03標土建統包工程潛盾機啟用儀式20日下午舉行，市長鄭文燦表示，捷運綠線是市府首條自辦捷運工程，其中GC03標行經蘆竹區中正北路至桃園區中正路精華路段，全長5.79公里，將設置6座地下車站。今日用第一台潛盾機在地下20公尺深隧道進行開挖，可降低對路上交通衝擊，每天預估掘進約6公尺，2年後將完成北出土段至G10站間地下隧道工程，成為捷運綠線工程重要里程碑。

▲桃園市長鄭文燦20日指出，捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程預計2年後完成北出土段地下隧道工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日指出，捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程預計2年後完成北出土段地下隧道工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，捷運綠線全長27.8公里，分為高架段與地下段工程，高架段涵蓋北段蘆竹大園與南段八德；地下段GC03標則以桃園車站為界，至G12站蘆竹中正北路出土，沿線共設置G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站，總工程費用約190億元；目前工程團隊正逐步完成各車站連續壁開挖作業，在蘆竹區中正北路上的北出土段工區深挖12公尺作為發進井，完成首台傳統圓潛盾機組裝與啟用。

▲桃園市長鄭文燦20日下午主持捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程，聽取捷運局人員簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日下午主持捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程，聽取捷運局人員簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，GC03標共配置4台潛盾機，其中2台為傳統圓潛盾機，直徑為6.24米，負責北出土段到G10站之隧道鑽掘，另2台則為中圓潛盾機，直徑8.38米，負責G10站到G07站隧道工程。今天傳統圓潛盾機自蘆竹區中正橋旁北出土段，沿中正路往桃園區方向掘進，工程都在地下20公尺作業，沿途經 G12站、G11站、G10站後，迴轉往G11站出土層並到達目的地，掘進長度約2.7公里。

▲桃園市捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程，大型潛盾機未來每天約開進6公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市捷運綠線GC03標地下隧道潛盾機開挖工程，大型潛盾機未來每天約開進6公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第2部潛盾機將在今年12月自北出土段朝G12站、G11站掘進，總長度約1.8公里，透過2部潛盾機分別於上下行線反向施工，可以提升工程效率，預計2023年12月可完成北出土段至G10站間隧道掘進作業。

鄭文燦強調，捷運綠線是桃園市關鍵軌道建設，需各界齊心努力克服各項挑戰，其中GC03標工程範圍地質為卵礫石層，挖掘甚為不易，須穿越五楊高架段與中山高速公路，為顧及高架結構安全，行經桃園中正路等重要幹道，以潛盾開挖作業對路面影響相對較小，是最適合市區隧道開挖的工法。

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