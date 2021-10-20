桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用　降低交通衝擊

▲桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用。（圖／捷工局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線是市府首條自辦捷運工程，其中GC03標行經蘆竹中正北路至桃園中正路的精華路段，全長5.79公里，將設置6座地下車站；自2019年開工後，今日順利啟用第一台潛盾機發進，開始從蘆竹區中正北路(北出土段)往中正路大興西路方向的掘進作業，市長鄭文燦蒞臨啟用典禮，見証桃園自辦興建捷運的新里程碑。

▲桃園捷運工程局主任黃翔懋簡報說明，捷運綠線地下段工程面臨的挑戰。（圖／捷工局提供）



鄭文燦表示，捷運綠線全長約27.8公里，分為高架段及地下段工程，其中高架段涵蓋北段蘆竹大園及南段八德；地下段GC03標則以桃園車站為界，至G12站蘆竹中正北路出土，沿線設置G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站，工程經費約190億元。目前工程團隊逐步完成各車站的連續壁開挖作業，並在蘆竹區中正北路321號旁的北出土段工區深挖12公尺作為發進井，完成首台傳統圓潛盾機組裝及啟用。

▲桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用。（圖／捷工局提供）

鄭文燦提到，GC03標共配置4台潛盾機，其中2台為傳統圓潛盾機，直徑為6.24米，負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，另2台為中圓潛盾機，直徑達8.38米，負責G10站到G07站的隧道工程。20日傳統圓潛盾機將自蘆竹區中正橋旁的北出土段，沿著中正路往桃園區方向掘進，於地下20公尺深作業，沿途經 G12站、G11站、G10站後，迴轉往G11站出土層、到達目的地，掘進長度約2.7公里；第2部潛盾機將於今年12月自北出土段朝G12站、G11站掘進，共1.8公里，透過2部潛盾機分別於上下行線反向施工，以提升工程效率，預計2023年即可完成北出土段至G10站間隧道掘進作業。

市長談到，捷運綠線是桃園關鍵軌道建設，需要各界齊心努力，逐一克服各項挑戰。尤其GC03標工程範圍地質為卵礫石層，挖掘不易、須穿越五楊高架段及中山高速公路，須顧及高架結構安全、行經桃園中正路等重要幹道，潛盾作業對路面影響小，是最適合市區隧道開挖的工法。