高嘉瑜昔日宿敵出聲力挺！　她示警民進黨：恐「一屍十五命」

▲卡神楊蕙如。（資料照記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨（12）日出席黨主席政見發表會時，慘遭現場黨員、支持者「炎上」，大罵她「下台」、「背骨瑜」，場內影片在網上瘋傳，也掀起黨內外熱烈討論。對此，「卡神」楊蕙如表示，自己以前跟高嘉瑜算是有血海深仇的那種，但是如果民進黨連「言論自由」都容不下，是否要改成「民主退步黨」？楊蕙如也批評前新竹市長林智堅還在硬拗，最後可能會「一屍十五命」。

楊蕙如說，搜尋她的名字加上高嘉瑜，就知道他們以前算血海深仇的那種，要幫高講話實在很掙扎。楊蕙如回顧，以前也被王世堅在議會質詢嗆是柯網軍，但是最近偏偏想出來挺他們。

她表示，喜不喜歡他們是一回事，但如果「民主」「進步」黨連不同的意見都容不下，那要不要改名成民主退步黨？民主社會最基本最基本的條件不就是「言論自由」？現在是不能說實話了嗎？



楊蕙如認為，高嘉瑜說林智堅論文抄襲案「一屍五命」錯了，因為遠遠不止五命，選擇跟台大對幹，最後起碼「一屍十五命」，到現在還沒陣亡乾淨，還在死傷，因為林智堅還在硬拗。她反問，王世堅痛罵新竹棒球場是弊案，林智堅粉絲不爽，那不然做個民調問問全國人民，看到球場挖到電線廢土感受如何？說實話體察民意的人要被開除黨籍？是非有這樣顛倒的嗎？看到「智堅牌提款機」還在無止境吐鈔票給國民黨，想想即將到來的2024大選，突然覺得無止境的悲涼。

楊蕙如說，與其去找高嘉瑜王世堅的麻煩，不如想想怎麼終止黑金詐騙？怎麼解決國家級個資外洩問題？怎麼補起新竹台南兩個大漏洞？還有怎麼找好的文宣論述團隊，「不然連發6000元都可以發到被罵爆，也算是世界奇觀。」