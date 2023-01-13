「開除我2024可以大贏的話」　王世堅正面剛：那就開除吧！

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德12日晚間與黨員進行座談會，但會中卻變成「炎上」立委高嘉瑜的會議，而近來屢屢對黨內開砲的王世堅，也是被批評的對象之一。對此，王世堅13日受訪說，有誤會的黨員同志把意見表達就好了，不要讓基層黨員與被討厭的王世堅來爭吵，「你開除王世堅就解決現在民進黨問題？開除王世堅2024可以大贏的話，那就開除吧！」

王世堅說，有聽人家描述，覺得高嘉瑜很誠實勇敢面對，「至少她的態度很誠懇、態度非常好，面對問題，共同商量解決問題」；王指出，黨現在面臨實質問題，社會期待黨趕快站起來、向前走，不要糾結林智堅、高虹安等議題上。

「要怎麼不糾結，要處理掉他們。」王世堅說，敗選以後到現在，碰到的問題、社會質疑的問題，黨都沒處理，當然也有黨員說國民黨更多問題，「沒錯，那是國民黨的事，所以被社會唾棄，這次選民2022觀望，暫時沒投票給民進黨，但也沒投給國民黨」。

王世堅強調，選民希望看到的是民進黨的改革、檢討、民進黨的奮起，在對於台灣前途的帶領上，社會還是最期待民進黨能有所作為，「帶領台灣，這是一個比好的，不是大家在比爛，若要跟國民黨那種爛黨比，隨便也贏」，人民有智慧、社會懂得分析，所以民進黨若要引領國家，要趕快停止在無謂的議題上。

王世堅強調，認賠殺出，林智堅錯的、其他有的被質疑的政績，趕快處理，透過行政調查或各種方式都可以處理，這才是向社會誠懇地表示反省檢討、改進。

至於為何沒有出席台北場的座談會？王世堅說，他前天深夜才輾轉接到簡訊知道活動，但更早之前就安排好有6場尾牙、地方行程；王也說，說實話，若只是要去跟黨員談談，他在這段期間跟超過30位創黨黨員打電話，他們都支持我現在做法。

王世堅喊話，希望有誤會的黨員同志，大家談一談、把意見表達就好了，希望到此為止、適可而止，不是讓基層黨員與被討厭的王世堅來爭吵，不是這樣，「你開除王世堅就解決現在民進黨問題？開除王世堅2024可以大贏的話，那就開除吧！」

王世堅重申，要黨紀處理他的部分，「我絕對不抗辯，但我絕對也不主動退黨」，該怎麼樣就怎麼樣，不要把時間糾結在無謂的消耗當中，應該趕快解決問題，那怎樣解決問題？問題有無解決？其實社會都在看、都知道，黨中央都知道該怎麼做。