淘汰高嘉瑜「開除黨籍是最下策」　他分析3方法：這傷害比較小

▲高嘉瑜被嗆「下台」、「背骨魚」等語。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜昨在黨主席政見發表會上，被現場黨員、支持者「炎上」，引發多方輿論。親綠粉專「土星六號隻狼」就直言，想淘汰掉高嘉瑜有3種方法，不過更強調「開除黨籍一時爽，但絕對是最下策。」

「土星六號隻狼」稍早在臉書提到，要淘汰掉高嘉瑜、何志偉、王世堅這類人，有以下3種方法，包括「開除黨籍」、「讓他們在初選中落敗」及「讓他們在選舉中落敗」。

他直言，開除黨籍對民進黨傷害最大，而且除非是明顯違反黨紀，例如鄭寶清自行參選，民進黨基本很少開除黨籍，連吳子嘉都弄了2、3年才被開除；不僅如此，這輿論效應也最大。

至於傷害最小的，則是第2種「讓他們在初選中落敗」，不過他也點出難處，民進黨初選制度是全民調，意思就是不排藍，所以敵對陣營也會參與到初選民調，「只要這種初選制度不改，高嘉瑜、何志偉、王世堅這類人就一直會有生存空間。」

▲親綠粉專分析3種方法的利弊。（圖／翻攝自臉書／土星六號隻狼）

「土星六號隻狼」認為，不排藍民調的風險是養出背骨仔，而且會有激烈的內鬥；但排藍民調的風險是，可能無法選出最能抗衡國民黨的人，「不做初選直接徵召的風險，是黨內一定會有人不服，且選對會決定出來的人未必是最強人選。賴清德接黨主席，勢必得為此傷透腦筋。」

而第3種「讓他們在選舉中落敗」，他表示，雖然也能削弱這些人的底氣，但民進黨會直接減少席次，對整體大局來說不見得是最好，「以一個選民而言，我建議大家先朝著2來努力，試著在初選擠掉高嘉瑜和何志偉，讓輿論和民意來淘汰他們。民進黨只要能推出比他們更好的人選，就繼續在該選區支持民進黨的候選人。」

「土星六號隻狼」接著說，「如果無法在初選淘汰，那就選擇3，轉投他黨本土立場的人選，或趁早將戶籍遷到其他選區，去支持其他民進黨候選人。最後，開除黨籍一時爽，但絕對是最下策。」