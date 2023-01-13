陳明通突喊林智堅論文是冤案　名嘴驚爆「這原因」：最後一擊

▲陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

調查局調查官余正煌控告前新竹市長林智堅違反《著作權法》侵害著作權，林智堅的指導教授、國安局長陳明通12日提出對照圖反擊，聲稱余正煌的論文來自林智堅。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，陳明通之所以現在才提出對照圖，是因為即將失去國安局長位置，現在是他的最後一擊。

日前立法院進行黨團協商明年度中央政府總預算案，陳明通疑似不滿國民黨團指稱他掩護林智堅論文抄襲案，當場起身反駁，「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」對此，吳子嘉昨（12日）在節目《關鍵時刻》中表示，陳明通只要在林智堅還是桃園市長候選人時，把現在的表演提出來，林智堅就有可能當選、有可能贏。但現在民進黨灰頭土臉、一塌糊塗，林智堅也已經被搞掉，陳明通卻突然跑出來攪和、寫祭文。

吳子嘉質疑，陳明通之所以不在桃園市長選戰時說這些話，代表陳明通的國安局長可能沒得做了，所以他豁出去，反正也沒損失。

吳子嘉說，他高度懷疑國安局改組一事，「如果說今天改組已經是定型的話，那所有的重要閣員的離職，其實都有私下的溝通已經開始了，這不可能到2月1日再搞吧！」吳子嘉認為，陳明通會發這個文出來，代表他國安局長已經要離職，「這是他最後的一擊」。

▼林智堅。（資料照／記者黃彥傑攝）

