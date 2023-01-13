北大研究報告「陸9億人或已感染新冠」　甘肅省感染率最高達91％

▲病患前往醫院就診取藥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京大學國發院研究團隊公開一份新冠疫情感染報告，針對大陸本輪疫情傳播特徵、民眾感染後症狀、人群和地區間差異等進行調查和系統分析。數據顯示，大陸防疫「新十條」公布後，後約13天，多地疫情就已達峰值，至12月底各地感染均已過峰。截至2023年1月11日，大陸新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

▲北大調查報告顯示，大陸或已有9億人感染新冠肺炎。（圖／CFP）

《經濟觀察報》報導，在區域感染差異上，報告顯示本輪累積感染率最高的前三名省份均屬於西部地區，第一名甘肅省約達91%，第二名雲南省約84%，第三名青海省約80%。

北大國家發展研究院副教授馬京晶表示，在網路上北上廣疫情聲量很大，但數據估計西部地區感染率可能更高，「這些感染率是模型估計數據，根據網路平台上對感染新冠後相關症狀的搜索量計算而得。」

馬京晶指出，外界都很希望知道感染率數據，但完全準確的數據現下不可能得到，通過此類大數據方法可以快速全面的估算各地感染率，且成本較低。除運用大數據，研究團隊還使用問卷調查（小數據）方法，疫情高峰期在大陸各地進行問卷調查，共獲取有效樣本11443人。

報告顯示，絕大部分感染者都出現發燒、咳嗽咳痰、鼻塞流涕、咽痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等一種或幾種症狀，最為常見的症狀是發燒，樣本中約一半感染者在感染後5至7天症狀消失並轉陰，約20%的感染者需要更久。

根據調查，各地區的用藥需求隨感染症狀差異表現出明顯不同，其中，北、中、西部地區發燒用藥率均接近90%，南部地區的腹瀉用藥率高於其他地區。值得注意的是，西部地區在五類症狀對應的用藥率排名中，除腹瀉用藥率位於第二外，其他症狀用藥率均大於等於另外四個地區。

