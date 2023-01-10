24歲「最美網紅」依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實　死因被挖出

▲原神最美網紅依川川因新冠去世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

擁有50萬粉絲，電玩遊戲「原神」最美網紅依川川9日死訊公布，震撼全網粉絲。當天，她的個人微博帳號更新了一條最新訃告，稱依川川已經因病在北京身故了，得年24歲，告別儀式已在北京舉行，最終會安葬在廣州。訃告稱，廣州是依川川的家鄉，希望她在故土能夠長眠。

據《新浪網》報導，依川川是一名很喜歡玩原神的網紅，在社交帳號上經常上傳玩原神的影片，因為可愛的外表吸粉無數。依川川出過許多原神角色的COS，其中有七七、可莉等人氣角色。她經常在微博上分享美照，是一個熱愛生活的女孩。

▲依川川是一名很喜歡玩原神的網紅。（圖／翻攝自微博）

沒想到，9日，她的個人帳號更新了一條最新訃告，稱依川川已經因病在北京身故了，年僅24歲，告別儀式已在北京舉行，最終會安葬在廣州。

死訊讓許多網友震驚和心痛，據悉，依川川不久前還在更新貼文和照片，在她去世前10天，她曾感染新冠，而且病情相對嚴重。她曾發文表示「咳得肺出來了」、「陽了好幾天了，退燒了，就後來痛咳嗽」。有粉絲問「有藥嗎」，她回覆「藥店都關了」。

▲她的帳號公布死訊。（圖／翻攝自微博）

在公布死訊的PO文中，很多粉絲悲痛留言送別，「很遺憾用這種方式認識妳，天堂沒有病魔，妳會永遠美麗」、「真的很難過啊，這麼年輕」、「她才24，太讓人惋惜了」。還有一則留言說，「不久之前依川川說過她復陽了。」因此，網友瘋猜，「她的離開是和新冠有關的，令人惋惜」、「新冠，這2個字燙嘴嗎」、「因病？就是新冠併發症」。

據悉，依川川上月才官宣戀情，去世後她的個人帳號將先由攝影師男友保管。男友悲痛發文說，「說好了一起回廣州過年，一起去日本去重慶，天氣再冷一點一起去滑雪泡溫泉，春天了再去玉淵潭看一次櫻花，定做好的簪子妳說要等頭髮再長一點才能戴上，然後一起去頤和園拍漢服，到領證的時候一人出4塊5，以後換房子一定要有兩個車位一人選一個結果最後都選了G63，退休了一起去種地，妳明明答應過我了。」