河南近9成人口已感染！　衛健委：已經順利度過疫情高峰

▲河南新冠病毒感染率近九成。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導​

河南省政府新聞辦9日舉行的發布會上公布，截至6日，河南省新冠病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，現階段流行毒株仍以Omicron BA.5.2變異株為主，相信已順利過疫情高峰，預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。此前，大陸衛健委表示，大陸感染者出現肺炎的人群約為8%。

對於9成感染率怎麼計算得出，河南省疾病預防控制中心主任郝義彬解釋，建立了疫情病例報告系統，對醫療機構的發熱門診和住院病人進行監測。涉及二級以上的醫療機構900多家，基層醫療機構2500多家；啟動了重點機構的監測，包括對快遞、物流、養老院、福利院、醫療機構、大型企業的人員等進行監測，重點機構的監測總共進行了6次的調查。

郝義彬稱，「啟動社區監測，在全省選取了兩個有代表性的省轄市和一個有代表性的縣區進行了社區調查，每周要進行2次調查，總共開展了6次調查；我們進行了全省的網路問卷調查，涵蓋了全省的18個省轄市，問卷調查的人數達到了200多萬。」

此外，郝義彬表示，「充分利用流感哨點監測醫院的監測體系。流感屬於監測性的傳染病，它的監測體系是比較完善的，河南省總共有22家哨點監測醫院，這一次我們充分發揮了流感哨點監測的作用。通過對以上監測所取得的數據結合Omicron的傳染動力學參數和數據模型，經過綜合分析研判，我們估算河南省新冠感染的感染率是89%。」

監測所得數據是否符合現實情況？郝義彬認為，「從1月9日河南省新聞發布會以後的情況來看，我們也監測了網路輿情的反應。整體對河南新冠病毒感染率近九成的數據，認可度還是比較高的。當然，也結合我們身邊的情況進行了評估。總體來講，我們這一感染率的估算結果和現實的吻合程度還是很高的，比較真實地反映了目前河南省新冠病毒感染的狀況。」

郝義彬指出，「如果說前一階段我們的綜合監測是為了掌握疫情的真實狀況，那麼下一步的監測預警將是一個手段，干預和防控將是最終的目的。我們在做好既往綜合監測的基礎上，下一步我們還有一些監測的重點需要加強。」

郝義彬表示，加強對病毒變異株的監測。會選取一定比例的入境病例和本土病例進行基因測序，及時掌握和發現新的變異株；加強哨點醫院的監測。要在原有流感哨點醫院的基礎上擴點，同時要加強對哨點醫院的監督和管理；加強對不明原因肺炎的監測，下一步的重點也包括對不明原因肺炎的監測要加強管理，做到對發現的不明原因肺炎病例，真實及時上報。

此外，郝義彬進一步解釋，「隨著春節以後各級各類學校的開學，也要加強對學校的監測，因為學校的疫情防控始終是我們的一個重點，通過對學生群體的監測發現規模性疫情的勢頭，並及時進行干預，進行防控。另外，我們也要開展對城市汙水的監測，對城市汙水處理站的入口要24小時不間斷進行採樣，實時掌握病毒株變異趨勢，及時捕獲新變異株，分析變異對病毒特性、免疫逃逸能力等的影響。」