疫情恐於春節達高峰　南投各鄉鎮1／14開設最後1次接種站

▲南投縣於1月14日將開設年節前最後一波新冠疫苗大型接種站。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期國內本土新冠疫情升溫，且春節過年將屆、旅外國人返鄉過年，各國流行的變異株恐大量進入台灣，中央疫情指揮中心預測台灣第三波疫情可能於春節期間達到高峰；南投縣衛生局在1月14日（六）將於各鄉鎮市開設年節前最後的假日接種站，呼籲尚未接種次世代疫苗民眾儘速安排時間或於假日接種疫苗，提高自己與家人的健康及保護力。

縣府衛生局長陳南松說，14日於4大鄉鎮市（南投、草屯、埔里、竹山）聯合衛生所及8家醫院，開設12個假日接種站（https://reurl.cc/MXQO9W），提供廠牌為莫德納次世代雙價疫苗（BA.4/5），對象為「6歲以上已接種2劑基礎劑、與前劑間隔3個月，且尚未接種過雙價BA.4/5次世代疫苗」之民眾接種追加劑。

陳南松表示，現今主流變異株BQ.1為BA.5子代變異株，其傳染性較高，且新突變具「免疫逃脫」優勢，有較高的重複感染機率，因此在年節將至且疫情升溫時，更應落實勤洗手、戴口罩，做好個人防護措施，同時應儘快完成雙價BA.4/5次世代疫苗接種，以降低感染新冠肺炎重症或死亡的風險。

除了本周末的12個假日接種站，衛生局也鼓勵民眾前往南投縣合約院所接種，可逕洽合約院所預約（https://reurl.cc/RX723e），或電洽防疫專線049-2220904諮詢。