20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」救不回了　醫生示警1現象

▲新冠病毒很可能存在眼部趨向性。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸一名20歲女孩感染新冠發燒3天後，突然視力下降到0.02，連視力表上最大的視標都看不清，幾近失明。近日，浙江溫州市中西醫結合醫院接診的一名患者，被診斷為急性黃斑區神經視網膜病變（新冠引起的眼部併發症）。醫生表示，由於其眼部併發症進展比較快，即使後期病情控制住，她的視力也很難恢復到原先的狀態。

據《澎湃新聞》報導，1月9日，醫院透露，患者在感染新冠後突然視力下降，看不清東西，被家人送至醫院檢查。經眼部專科檢查，她的雙眼黃斑區可見暗紅褐色病灶，色素紊亂，外層視網膜高反射病灶，集中在黃斑區視網膜外核層，橢圓體帶和嵌合體帶斷裂。

結合病史及專科檢查，醫生確診為急性黃斑區神經視網膜病變。該院眼科副主任趙靜醫生認為，該患者病症為新冠感染併發症，「新冠病毒可能存在眼部趨向性，能通過不同神經組成的精密網路，從上呼吸道傳播至眼睛，新冠侵占眼部後，會誘發促炎症細胞因子以及趨化因子水平的升高，從而造成眼部不適以及視網膜或視神經炎症。」

報導還稱，目前大陸已有多地出現感染新冠病毒後發生眼部不適的患者。上周，「新冠病毒很可能存在眼部趨向性」話題衝上微博熱搜第一。

據Nature子刊《Nature Communications》發表論文稱，新冠病毒可以通過三叉神經和視神經的神經元，從肺部傳播至大腦和眼睛，導致眼部不適和視網膜炎症，嚴重的情況下還會誘發深度感知下降或視力喪失。