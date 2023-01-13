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英國發表《香港半年報告書》　港府發長文促「停止干涉特區事務」

▲香港特首李家超。（圖／路透）

▲香港特首李家超。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國外交部近日發布《香港半年報告書》，儘管字眼被外界解讀為「較以往溫和」，但內文呼籲香港特首李家超，尊重香港權利和自由等。對此，港府12日深夜發布新聞公報，敦促英國遵從國際法和國際關係的基本准則，立即停止干涉香港事務。

港府在新聞公報中表示，香港特區一向依照《基本法》積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前提是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毀「一國兩制」的成功實踐，不得干預香港特區內部事務。

港府同時強烈反對針對2022年特首選舉的事實指控，認為經完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。

港府再次重申，只要嚴格遵守香港法律，無論是香港居民或海外旅客及投資者，都不會誤墮法網；香港執法部門在香港國安法或任何本地法例下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關；倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

在《香港半年報告書》中，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）批評，為加強對香港的控制，北京選擇犧牲香港的權利和自由、削弱高度自治，正在破壞25年前所承諾的生活方式。

柯維立還指出，將盡可能與特首李家超進行建設性合作，但會給予港府的實際舉動進行判斷，呼籲李家超尊重香港的權利自由，維護法治，香港保持其獨特性符合中方利益。

香港《明報》指出，該份《香港半年報告書》雖然批評中國未能遵守《中英聯合聲明》及壹傳媒創辦人黎智英及民主派人士被關押，但新一份報告字眼「較以往溫和」。

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