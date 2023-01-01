香港特首李家超一天睡不到6小時　「靠氣功」恢復體力

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特首李家超接受港台節目「舊日的足跡」訪問，談到個人生活時提到，他一天睡不到6小時，靠氣功恢復疲勞。他還指出，自己練氣功養生已達「師傅級」，還曾開班授徒過，但香港生活太多姿多彩，學生不用功，不打算再開班。

李家超說，當上特首後，是人生中最忙碌的時間，除了吃飯、睡覺外，其餘時間都在工作，每日約凌晨0時至0時30分就寢，早上6時左右起床，換言之每日只有不到6小時的睡眠。

主持人問李家超工作忙碌如何消除疲勞？李家超說，修練氣功養生已達「師傅級」，已練20多年，的確有助其復原能力。李家超還說，曾開班授徒，但香港生活太多姿多采，學生不用功，不打算再開班。

李家超還提到，知道有很多人因不同理由離開香港，可能嚮往外國教育讓子女去讀書，亦可能因與家人聯繫等，重申《施政報告》有措施培育和挽留本地人才。 李家超表示，香港在不同階段都有人「移出移入」，本港經歷過去三年疫情和其他原因，導致有人「出出入入」，屬於一段時期發生的情況。當香港再發展、由治及興，就會有人才流入，包括到了外國的香港人返港，以及有新入來港。

他表示，絕對歡迎港人回歸，因為香港始終是香港人的家，有關問題需要處理，但不需要太憂慮，因為過去經常發生。最後李家超強調，新年願望是疫情管控後，經濟發展得更好，每個市民都受惠，香港繼續開心一點，期望市民認同港府的目標，以及真心為港人謀福祉、謀發展。