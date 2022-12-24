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大陸 大陸焦點 特派現場

北京同意香港與大陸「全面通關」　李家超：目標在1月中前落實

▲深圳羅湖出入境口岸。（圖／CFP）

▲深圳羅湖出入境口岸。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首李家超結束首次赴京述職行程，今（24）日返抵香港時表示，中央同意逐步有序全面通關，「可以實現了！」，目標在一月中之前落實，在整個通關過程內要做到「逐步、有序及全面」。

據《香港01》報導，李家超表示，港府會即時聯絡有關部門，包括大陸國家衞健委、港澳辦、廣東及深圳市政府，溝通聯繫，積極尋求共識方案，再報請中央審批，目標在1月中之前落實全面通關。

李家超指出，兩地通關會兼顧兩地疫情變化和風險管理，按照措施優化去制訂方案，會在盡量滿足需求及安全有序的要求下，盡量取得最有利的平衡。

港府即時成立「通關事務協調組」，成員包括整個政府15個政策局，由政務司司長陳國基帶領下全面推進工作，他會即時返回政總主持高層會議，與司局長商討需要推進的工作，包括由陳國基帶頭和大陸部門溝通協調，盡快確定方案。

▲▼習近平會見李家超　強調堅定不移貫徹「一國兩制」。（圖／翻攝CCTV）

▲習近平見李家超。（圖／翻攝CCTV）

大陸國家主席習近平23日下午在中南海瀛台會見來北京述職的香港特首李家超，他表示，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首和特區政府依法施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。

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