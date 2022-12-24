習近平中南海會見李家超　強調堅定不移貫徹一國兩制

▲習近平會見李家超。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平23日下午在中南海瀛台會見來北京述職的香港特首李家超，他表示，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首和特區政府依法施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局。

習近平提到，李家超擔任特首以來，帶領新一屆香港特區政府，勇於擔當、務實有為，團結社會各界，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，認真學習宣傳貫徹中共二十大精神，展現出「愛國者治港」新氣象，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進，「中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」

習近平強調，中共二十大對新時代新征程黨和國家各項事業發展作出全面部署，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

習近平還說，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首和特區政府依法施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局，在中華民族偉大復興的歷史進程中作出新的更大貢獻，「在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限！」

另外，大陸國務院總理李克強也在紫光閣會見了李家超，並在談到香港與內地通關問題時表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常。