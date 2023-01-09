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星媒：新華社間接承認「白紙運動」逼中國改變防疫思路

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲星媒分析指出，新華社一篇長文間接承認了「白紙運動」改變中國政府的抗疫思路。（圖／路透）

文／中央社

中國開放之際，官媒新華社撰文為政策變化「釋疑」。星媒今天分析指出，新華社長文間接承認「白紙運動」逼中國政府改變抗疫思路，反映官方先前並無過渡至後清零時代的明確規劃。

中國8日開放邊境，結束近3年的嚴格防疫措施。從清零到躺平，中國防疫政策在極短時間轉彎，醫療準備不足也引發質疑，新華社昨天撰文為政策變化原因「釋疑」，強調政策調整是「因時因勢科學決策」。

值得注意的是，文中也提到2022年11月下旬，一些群眾反映中國部分地區「靜默」管理、「層層加碼」等防控問題，引起高度關注。

「聯合早報」今天報導，雖然新華社文章並未指明，但相信所謂民眾反映的問題指的是去年11月新疆烏魯木齊高樓發生大火造成嚴重傷亡，隨後引發北京、上海等地民眾抗議嚴格防疫的示威浪潮。

報導引述學者指出，新華社長文等於間接承認「白紙運動」逼中國政府改變抗疫思路，並反映了官方之前並無過渡到後清零時代的清晰規劃。

新加坡南洋理工大學學者覃夢奇表示，官媒長文間接承認烏魯木齊大火加速促使清零政策走入歷史。抗議示威提高執政黨的政治風險，也因此轉向更多考慮民眾提出防疫鬆綁的訴求。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者陸曦認為，中國各地早在前年7月就傳出防疫層層加碼的亂象，近期又急轉彎大幅鬆綁防疫政策，恐讓民眾進一步感到公共政策不可預測，失去對政府的信任。

此外，美媒「華爾街日報」先前也報導，中國防疫政策大轉彎鬆綁，是因為中國領導人習近平在20大後收到許多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，讓他得知「動態清零」已是社會經濟動盪的根源。

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