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台南善心企業捐贈消防英雄麵　慰問南消六大隊

▲台南在地企業金泉源麵食品有限公司負責人王宏男，設計一款專屬消防人員的特別款式「消防英雄麵」，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員，向辛苦的消防人員致敬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南在地企業金泉源麵食品有限公司負責人王宏男，設計一款專屬消防人員的特別款式「消防英雄麵」，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員，向辛苦的消防人員致敬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在地企業金泉源麵食品有限公司熱心公益，愛心捐贈不落人後，該公司負責人王宏男，同時也是台南市消防之友會第六辦事處副處長，特別利用自家工廠生產的御壽麵設計一款專屬消防人員的特別款式「消防英雄麵」，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員，向辛苦的消防人員致敬。

王宏男先生平日即出錢出力照顧消防弟兄的福利及補充消防裝備器材。因感念消防人員於疫情期間同時肩負防疫工作重擔，特別利用自家工廠生產的御壽麵設計一款專屬消防人員的特別款式-消防英雄麵，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員。

▲台南在地企業金泉源麵食品有限公司負責人王宏男，設計一款專屬消防人員的特別款式「消防英雄麵」，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員，向辛苦的消防人員致敬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金泉源麵食品有限公司，始創於1986年，為台南府城首間製作傳統意麵製作廠，擁有多年製麵經驗，更具傳統精湛藝術，同時兼顧營養健康。其工廠所生產之麵食也曾於2020年由蔡英文總統致贈給防疫人員的「台南好麵-麵麵俱到」蔡總統稱「英雄麵」禮盒中出現。

▲台南在地企業金泉源麵食品有限公司負責人王宏男，設計一款專屬消防人員的特別款式「消防英雄麵」，捐贈給台南市消防局第六大隊所屬人員，向辛苦的消防人員致敬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊長大隊長邱淵明指出，王宏男副處長平日熱心公益，感謝金泉源麵食品有限公司本次更創新設計消防英雄麵禮盒，以「打火英雄，情義延綿」意涵捐贈慰問六大隊同仁。消防局李明峯局長表示感謝各界善心企業對於消防局的認同及捐贈，不論在裝備器材的補充及消防同仁的慰問支持，都是對消防同仁最大的肯定。

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