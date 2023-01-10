農曆春節將屆　南消一大隊辦企業自主防災演練

▲台南市消防局第一大隊10日於柳營科工區台灣瑞環股份有限公司，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將屆，為提高業者自主消防安全管理意識及員工防救災能力，並強化消防人員救災技能，台南市消防局第一大隊10日於柳營科工區台灣瑞環股份有限公司，辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練。

台灣瑞環股份有限公司為轄內列管之公共危險物品場所，該廠區面積甚大，且設有室外儲槽區儲存化學品。本次演練假定室外儲槽區桶槽管線破裂發生溶劑洩漏，造成1名廠區員工受傷及引起火災等狀況，業者立即啟動自衛消防編組，包括通報班、滅火班、避難引導班、救護班及安全防護班等各項編組，陸續進行人員避難疏散廣播、通報119、使用移動式泡沫消防栓做初步滅火、傷患初步處置等各項演練。待消防局救災人車抵達現場後，消防隊帶隊官立即和場所指揮官進行救災現場狀況確認並回報指揮中心，且於現場成立火場指揮站，指揮佈線滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、雲梯車升梯警戒及架設除汙帳等搶救作為。

第一大隊大隊長石家源表示，本次演練項目包含兵棋推演及實兵演練兩部分，兵棋推演可模擬災情的發生並藉由假想狀況的討論，以強化廠所人員危機處理的應變能力；而實兵演練則可讓廠所人員熟悉各編組任務與相關處置，加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時的損失。

消防局局長李明峯亦表示，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見的，因此近期消防局為幫助企業減災甚至防災，積極輔導推動企業自主防災，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，並落實市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。