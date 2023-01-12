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社會 社會焦點 保障人權

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

▲▼ 警政署外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲警政署12日統一發布87名高階警察人令，調整幅度是台灣治安史上最大。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

警政署12日下午發布包含警政署副署長、台灣直轄市六都局長、刑事局長、保安警察總隊長等87名3線3星到3線2星以上的的高階警官人事案，調動幅度度堪稱台灣警察制度史上最大，其中包括副署長、六都直轄市長、保安總隊長、警政署警政委員、縣市警局長（基隆市除外）高階警職幾乎全部調動，統一於16日派任辦理報到交接，新舊職務交接。

▲張榮興廖訓誠接掌雙北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲廖訓誠接掌新北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示，1月16日有21名3線2星高階警官屆退，全國重要警察官職缺需要全盤調整發，包含副署長，六都局長重要警職在內3線3星高階警察人事命令，調整幅度高達87名高階警察官。

基於現階段以穩定治安為第一要務，警政署表示包含6都在內的第一線警察機關首長職缺，優先遴派具打擊犯罪專業人員，即將屆退者則調陞回警政署工作；對所屬員警發生重要風紀案件考核監督不周人員，以及涉足88會館參加不當宴飲者，均併案檢討。

▲張榮興廖訓誠接掌雙北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張榮興接任台北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理、內外勤職務歷練及拔擢女性員警等原則作通盤考量後報奉內政部核定，相關調整如下：

（計87員，統一於112年1月16日【星期一】辦理交接【到任】）
完整名單如下
1、警政署督察室主任張榮興陞任臺北市政府警察局局長
2、警政署警政委員廖訓誠陞任新北市政府警察局局長
3、彰化縣警察局局長吳坤旭陞任桃園市政府警察局局長
4、警政署保安警察第三總隊總隊長李文章陞任臺中市政府警察局局長
5、警政署警政委員廖宗山陞任臺南市政府警察局局長
6、警政署航空警察局局長鄭明忠陞任警政署副署長
7、警政署保安警察第一總隊總隊長陳耀南陞任警政署副署長
8、警政署警監一階警政委員詹永茂調任臺灣警察專科學校校長
9、臺南市政府警察局局長方仰寧調任警政署警監一階警政委員
10、警政署警政委員李政曉調任警政署主任秘書
11、警政署保安警察第二總隊總隊長顏旺盛陞任警政署督察室主任
12、警政署保安警察第四總隊總隊長邱文亮陞任警政署航空警察局局長
13、警政署警政委員廖美鈴調任警政署國道公路警察局局長
14、警政署警政委員薛文容調任警政署保安警察第一總隊總隊長
15、臺灣警察專科學校校長鍾國文調任警政署警政委員
16、警政署鐵路警察局局長陳博珍陞任警政署警政委員
17、警政署保安警察第七總隊總隊長黃勢清陞任警政署警政委員
18、警政署保安警察第五總隊總隊長賈樂吉陞任警政署警政委員
19、警政署保安警察第六總隊總隊長林國清陞任警政署警政委員
20、新北市政府警察局副局長張國雄調任彰化縣警察局局長
21、桃園市政府警察局副局長廖恆裕調任警政署鐵路警察局局長
22、桃園市政府警察局副局長林建宏調任警政署保安警察第二總隊總隊長
23、警政署刑事警察局副局長黃家琦調任警政署保安警察第三總隊總隊長
24、臺南市政府警察局副局長劉鴻烈調任警政署保安警察第四總隊總隊長
25、高雄市政府警察局副局長趙瑞華調任警政署保安警察第五總隊總隊長
26、臺南市政府警察局副局長吳敬田調任警政署保安警察第六總隊總隊長
27、臺北市政府警察局副局長翁群能調任警政署保安警察第七總隊總隊長
28、臺北市政府警察局督察長廖材楨調任臺北市政府警察局副局長
29、雲林縣警察局局長李謀旺調任臺北市政府警察局副局長
30、臺中市政府警察局督察長呂新財調任新北市政府警察局副局長
31、屏東縣政府警察局局長劉印宮調任桃園市政府警察局副局長
32、苗栗縣警察局局長陳武康調任桃園市政府警察局副局長
33、警政署航空警察局副局長余一縣調任臺南市政府警察局副局長
34、花蓮縣警察局局長戴崇贒調任臺南市政府警察局副局長
35、臺東縣警察局局長葉超鴻調任高雄市政府警察局副局長
36、警政署航空警察局副局長張錦成調任高雄市政府警察局副局長
37、警政署國道公路警察局副局長葉爾煙調任臺灣警察專科學校教育長
38、新竹縣政府警察局局長楊哲昌調任臺北市政府警察局督察長
39、嘉義市政府警察局局長王文澤調任新北市政府警察局督察長
40、宜蘭縣政府警察局局長林新晃調任新北市政府警察局主任秘書
41、警政署防治組組長沈炳信調任桃園市政府警察局督察長
42、南投縣政府警察局局長黃永志調任桃園市政府警察局主任秘書
43、新竹市警察局局長郭士傑調任臺中市政府警察局督察長
44、連江縣警察局局長郭順德調任臺中市政府警察局主任秘書
45、警政署行政組組長鄭榮崑調任臺南市政府警察局主任秘書
46、警政署教育組組長林富助調任高雄市政府警察局督察長
47、澎湖縣政府警察局局長陳宗能調任高雄市政府警察局主任秘書
48、嘉義縣警察局局長陳明君調任警政署刑事警察局副局長
49、警政署法制室主任王旭昌調任警政署航空警察局副局長
50、警政署警察廣播電臺臺長宣介慈調任警政署航空警察局副局長
51、警政署花蓮港務警察總隊總隊長張維鎮調任警政署國道公路警察局副局長
52、警政署警監督察黃中華調任警政署國道公路警察局副局長
53、警政署警察通訊所所長張素菱調任新竹市警察局局長
54、警政署保安警察第六總隊副總隊長陳炯旭調任嘉義市政府警察局局長
55、警政署保安組組長林信雄調任新竹縣政府警察局局長
56、警政署高雄港務警察總隊總隊長莊勝雄調任苗栗縣警察局局長
57、警政署保防組組長黃勝源調任南投縣政府警察局局長
58、警政署刑事警察局主任秘書林故廷調任雲林縣警察局局長
59、警政署警察機械修理廠廠長林宏儒調任嘉義縣警察局局長
60、警政署鐵路警察局副局長蔡文峰調任屏東縣政府警察局局長
61、警政署基隆港務警察總隊總隊長林武宏調任宜蘭縣政府警察局局長
62、警政署公共關係室主任呂世明調任花蓮縣警察局局長
63、警政署民防指揮管制所所長陳錦坤調任臺東縣警察局局長
64、警政署臺中港務警察總隊總隊長林逢泉調任澎湖縣政府警察局局長
65、警政署交通組組長盧廷彰調任金門縣警察局局長
66、警政署保安警察第七總隊副總隊長張隆興調任連江縣警察局局長
67、警政署保安警察第五總隊副總隊長王森瑒調任警政署行政組組長
68、警政署保安警察第一總隊主任秘書李權哲調任警政署保安組組長
69、警政署教育組副組長蘇振龍調任警政署教育組組長
70、警政署保安警察第二總隊副總隊長吳耀南調任警政署交通組組長
71、警政署保防組副組長王順益調任警政署保防組組長
72、警政署保安警察第一總隊副總隊長陳百祿調任警政署防治組組長
73、金門縣警察局局長廖高江調任警政署勤務指揮中心主任
74、警政署警監督察李建民調任警政署公共關係室主任
75、警政署勤務指揮中心副主任楊台興調任警政署法制室主任
76、警政署行政組副組長陳錦文調任警政署臺中港務警察總隊總隊長
77、警政署航空警察局主任秘書梁東山調任警政署高雄港務警察總隊總隊長
78、警政署保安警察第四總隊主任秘書張則誠調任警政署花蓮港務警察總隊總隊長
79、警政署國道公路警察局主任秘書陳世煌調任警政署警察通訊所所長
80、警政署保安警察第四總隊副總隊長李名昌調任警政署民防指揮管制所所長
81、警政署防治組副組長黃柏燊調任警政署警察機械修理廠廠長
82、警政署鐵路警察局主任秘書劉炯炫調任警政署鐵路警察局副局長
83、警政署交通組副組長劉振安調任警政署保安警察第一總隊副總隊長
84、警政署保安警察第二總隊主任秘書李忠萍調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
85、警政署保安警察第三總隊主任秘書林志盛調任警政署保安警察第四總隊副總隊長
86、警政署保安組副組長林長春調任警政署保安警察第五總隊副總隊長
87、警政署保安警察第七總隊主任秘書簡吉照調任警政署保安警察第七總隊副總隊長


 

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