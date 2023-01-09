治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

▲高階警界人事將有大幅調整，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警界超過30名3線2星以上高階警官將於1月中旬退休，牽動高階警官人事調整，加上近來全台槍擊案、矚目治安事件頻傳，包含台南爆發88槍擊案、秘書室主任涉入恐嚇取財案，台南市警局長方仰寧自請處分，預計這波異動將被調任回署擔任警政委員；台南市警局長將由警界對刑案偵辦及南部生態相當熟稔的警政委員廖宗山接任。

另外，包含桃園市發生當地角頭「黑人家族」老大郭信一遭槍手當街狙殺，警政署將寄望在桃園擔任多屆分局長、督察長、副局長；現任彰化縣警局長的吳坤旭接任，期待他熟悉桃園地方生態，加速案件偵破並維護地方治安。網路流傳一份內政部與各地縣政府協商後的高階警官人令名單，據傳部分人選已接受調查局忠誠考核調查程序，可信度相當高。

這波高階警官人事調整中，最受爭議的就是北市警局長楊源明接任警大校長，警政署督察室主任張榮興接任北市警局長，從警界調陞脈絡來看，楊源明從警表現亮麗資歷相當完整，楊主政台北市並無重大缺失，加上張榮興從警以來未在台北市警局服務過，僅擔任過航警副局長、保六總隊長，未有直轄市副局長、督察長等一級主官歷練，外界認為他對台北市警政生態所知有限，新任台北市長蔣萬安對內政部警政署此派令有意見，目前雙方仍在協調中。

據了解，民進黨為布局2024年全台總統、立委大選，希望在六都高階警政首長人事上安排綠營可以信任對象，像是北市警局長張榮興在歷任較淺下仍遭高層指定派任台北市，而獲得新北市長侯友宜信賴的局長人選廖訓誠，則仍在市府與行政院角力協商中。該波包含8位3線3警官的高階警政人事命令，最快將於13日前發布，預計下周一辦理報到。

外傳警界高階警察官異動名單如下：

警政署副署長：鄭明忠

警政署警政委員：方仰寧

警大校長：楊源明

警專校長：詹永茂

航警局局長：廖美鈴

台北市警察局局長：張榮興

新北市警察局局長：廖訓誠

桃園市警察局局長：吳坤旭

台中市警察局局長：李文章

台南市警察局局長：廖宗山

新竹縣警察局局長：林信雄

彰化縣警察局局長：張國雄

嘉義縣警察局局長：林鴻儒

嘉義市警察局局長：陳炯旭

花蓮縣警察局局長：呂世民

金門縣警察局局長：盧廷彰

台北市政府警察局督察長：王文澤

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