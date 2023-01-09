　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高階警界人事將有大幅調整，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警界超過30名3線2星以上高階警官將於1月中旬退休，牽動高階警官人事調整，加上近來全台槍擊案、矚目治安事件頻傳，包含台南爆發88槍擊案、秘書室主任涉入恐嚇取財案，台南市警局長方仰寧自請處分，預計這波異動將被調任回署擔任警政委員；台南市警局長將由警界對刑案偵辦及南部生態相當熟稔的警政委員廖宗山接任。

另外，包含桃園市發生當地角頭「黑人家族」老大郭信一遭槍手當街狙殺，警政署將寄望在桃園擔任多屆分局長、督察長、副局長；現任彰化縣警局長的吳坤旭接任，期待他熟悉桃園地方生態，加速案件偵破並維護地方治安。網路流傳一份內政部與各地縣政府協商後的高階警官人令名單，據傳部分人選已接受調查局忠誠考核調查程序，可信度相當高。

這波高階警官人事調整中，最受爭議的就是北市警局長楊源明接任警大校長，警政署督察室主任張榮興接任北市警局長，從警界調陞脈絡來看，楊源明從警表現亮麗資歷相當完整，楊主政台北市並無重大缺失，加上張榮興從警以來未在台北市警局服務過，僅擔任過航警副局長、保六總隊長，未有直轄市副局長、督察長等一級主官歷練，外界認為他對台北市警政生態所知有限，新任台北市長蔣萬安對內政部警政署此派令有意見，目前雙方仍在協調中。

據了解，民進黨為布局2024年全台總統、立委大選，希望在六都高階警政首長人事上安排綠營可以信任對象，像是北市警局長張榮興在歷任較淺下仍遭高層指定派任台北市，而獲得新北市長侯友宜信賴的局長人選廖訓誠，則仍在市府與行政院角力協商中。該波包含8位3線3警官的高階警政人事命令，最快將於13日前發布，預計下周一辦理報到。

外傳警界高階警察官異動名單如下：

警政署副署長：鄭明忠
警政署警政委員：方仰寧
警大校長：楊源明
警專校長：詹永茂
航警局局長：廖美鈴
台北市警察局局長：張榮興
新北市警察局局長：廖訓誠
桃園市警察局局長：吳坤旭
台中市警察局局長：李文章
台南市警察局局長：廖宗山
新竹縣警察局局長：林信雄
彰化縣警察局局長：張國雄
嘉義縣警察局局長：林鴻儒
嘉義市警察局局長：陳炯旭
花蓮縣警察局局長：呂世民
金門縣警察局局長：盧廷彰
台北市政府警察局督察長：王文澤

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

ET快訊
「史上最偉大童星」過世　馬桶蓋頭走紅
全聯PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼
快訊／魔獸挺寶寶！　喊話支持劉嘉發
元元爆料「只跟沈玉琳泡過溫泉」　慘被封殺
治安史上首見！8位3線3警官齊調動　北市警局長傳他呼聲高
驚爆有內賊！3員工偷個資外洩　健保署發聲明
用8年才知！iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人
冷空氣夾擊！3區炸雨彈變冷　剩13度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

逆轉！台南正副議長賄選案　楊志強遭羈押禁見理由曝光

治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

見人就打！屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

快訊／健保署3員工涉洩個資13年！檢調5路搜索約談

立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

逆轉！台南正副議長賄選案　楊志強遭羈押禁見理由曝光

治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

見人就打！屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

快訊／健保署3員工涉洩個資13年！檢調5路搜索約談

立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

洗澡半價最後一周！乳牛吉美容初體驗　「爽變銷魂阿伯」瞇眼笑歪

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

「史上最偉大童星」驚傳逝世！享年54歲　9歲馬桶蓋頭走紅⋯被藥癮害慘

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

大專棒聯／邱志鵬不捨郭勇志回悍將　「每日一句」激勵隊友

《楓之谷M》2023年首場線下實體活動　楓葉冒險之旅即將展開

大專棒聯／邱志鵬8局無失分好投　臺體攜手文化晉級四強

帶愛犬去看落羽松嘴邊多一條「冰柱」　飼主笑：大自然的奧妙

強風來襲！博美蓬鬆毛髮「被吹到臉後」撞臉小海豹　表情超猙獰

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

瀕死43天已睜眼　受虐3歲童下午回新竹

三重警打錯人竟求償8千　分局回應了

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月倒了　訂年菜民眾傻眼

屏東路邊聚賭！阿公阿嬤見警「嚇到彈起來」畫面曝

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

快訊／涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

即／雙載機車遭撞飛2人不治　小貨車駕駛有酒精反應

高雄烤鴨釣蝦場開3個月就倒　無良老闆訊息曝光

2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

即／中壢一家3口一氧化碳中毒！14歲兒不治

更多熱門

相關新聞

3線1高階警官竟涉恐嚇案　警政署長撂重話

3線1高階警官竟涉恐嚇案　警政署長撂重話

台南市警局秘書室主任莊武能遭控因涉入男女感情糾紛，對新竹縣某議員恐嚇取財，甚至開車載著女主謀遭警方攔查，試圖駕車加速衝撞逃逸，遭新竹縣橫山分局警員連開9槍，案經新竹縣警局偵訊後依觸犯恐嚇取財、妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署複訊，經檢察官複訊後裁定10萬元交保候傳。

財損27億！詐騙案創10年新高　綠委重轟主管機關：就是「看恁嘸」

財損27億！詐騙案創10年新高　綠委重轟主管機關：就是「看恁嘸」

網路詐騙高達4成！　台新金、刑事局簽資安聯防意向書

網路詐騙高達4成！　台新金、刑事局簽資安聯防意向書

高階警官上88會館　警政署長黃明昭：調查接近尾聲

高階警官上88會館　警政署長黃明昭：調查接近尾聲

史上最長春安工作　基層警譙翻

史上最長春安工作　基層警譙翻

關鍵字：

警政署六都局長3線3星高階警官大搬風

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面