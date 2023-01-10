黃明昭證實方仰寧將調回警政署　高階警官人事異動近日公布

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭10日上午赴刑事局視察外勤警力反黑掃毒成果；黃明昭指出：年節將近，隱身幕後的幫派販毒集團也為了爭取年終獎金而蠢蠢欲動，想要透過龐大毒品交易，準備海撈一筆好過年，所幸警方即時查獲，讓這些不法的販毒與幫派份子「毒財兩失」，必需面臨國法的制裁。

▲警政署長黃明昭10日說明近來紛爭不斷的高階警察人事。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，對於全國高階警官人事異動案，調任名單是否已確定？黃明昭說，相關人事作業都在進行，近日都在和各縣市首長協調，已接近完成，近日會對外公布。媒體追問方仰寧調職是否已經證實，黃明昭證實：方仰寧因受到台南市警察局科室一級主管涉及違法案件，自請處分，會全盤考量，預計將調回警政署任職。

黃明昭表示，打擊幫派涉毒是年節期間淨化治安工作的重點項目，這次刑事局專案小組掌握到幫派跨境運毒組織，試圖以特製不鏽鋼瓶偽裝夾藏方式走私K他命入境，是由竹聯幫信堂等4個幫派策劃進行。

「這些幫派更可惡的是，他們在桃園地區犯下多起刑案，我們警政署把這些分子列為重要打擊目標。專案小組看時機成熟馬上果斷出擊，突破運毒組織設下的多層斷點，一口氣在桃園地區逮獲4個幫派7名成員，查扣毒品13.7公斤及近百萬現金，也讓這些不法份子接受國法的制裁。」

為了讓民眾可以安心過個好年，警政署將持續堅守崗位、守護治安環境，不讓毒品或幫派影響大家的健康及生活。

媒體追問桃園槍黑人家族幫派老大遭槍擊身亡案的偵辦進度？黃明昭表示，桃園市警察局、新北市警察局和刑事局已組成專案小組偵辦，經追查相關跡證、調閱監視器畫面和清查犯罪組織集團運作情形，已經有相關方向和掌握進度。

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