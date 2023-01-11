全世界第二！警政署導入VR虛擬實境訓練系統　提升警臨場反應

記者張君豪／台北報導

為因應國內近年發生多起重大槍擊案、以及警察執勤屢傳重大傷亡、觸法案件，警政署歷經兩年規畫，編列4505萬元新台幣，利用VR虛擬實境技術，在去12月底建置全台第一套「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，該系統有別以往常訓，可根據案例設定包含捷運、車廂、KTV等警員執勤的場域設定各類執勤狀況，透過虛擬實境技術讓警員建立各種勤務民眾歹徒相對應的執勤技巧。警政署表示，透過沉浸式視覺虛擬技術，將可有效提升警員在各種情境的快速反應能力，這也是全球繼美國紐約警察局（NYPD）外，第二個建置該類VR訓練系統的警察部隊。

▲警政署資訊室繼美國紐約警察局NYPD後導入VR虛擬實境射擊訓練系統，增加警員臨場反應能力。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警政署資訊室主任林建隆說明：「智慧XR警勤訓練」系統是全台第一套專為第一線執勤員警客製化的VR虛擬實境訓練場。員警戴上有空間定位感測功能VR頭盔，即能身臨各類執勤的虛擬空間，包含KTV包廂、大廳、火車車廂、捷運站、臨檢路口等。

警政署指出：美國紐約警察局早在2019年就導入VR虛擬實境技術訓練執勤警力，美國警方著眼透過VR射擊訓練系統還原建置紐約市各類重大治安事件、與歹徒駁火導致警察傷亡的真實案例，「基於真實事件讓警員投入虛擬訓練，因這些案例場警在現實生活中無法重現」。

▲警政署資訊室繼美國紐約警察局NYPD後導入VR虛擬實境射擊訓練系統，圖為NYPD 2019年建置該系統的訓練實況。

受訓員警可依據執勤對象的不同強度行為反應：例如挑釁、抗拒、情緒失控、與持械攻擊警員等，使用模擬警用應勤裝備包含：警槍、警棍、電擊器、防護型噴霧器，做出臨場反應，甚至包括與歹徒對話溝通、選擇警械及用槍時機等情境訓練，也可搭配兩位以上警員下場訓練，進形交叉掩護戰術，強化警員執勤反應、警械使用的正確反應。

警政署則根據轄區治安狀況、員警教育訓練需求，會先在全台包含新北市、桃園市、高雄市、嘉義縣警局、以及鐵警局、保安警察第一總隊反恐訓練中心、警專等7個機關建置XR警勤訓練系統，未來將陸續擴點至其他各地警察機關。

警政署資訊室指出，未來將率續將實際執勤案例，編撰設計成數位化教案，結合智慧動態影像分析辨識、虛實同步整合技術，豐富訓練內容之多元性及真實性，以有效提升員警面對執勤突發事件時之反應能力。

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