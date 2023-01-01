3線1高階警官竟涉恐嚇案　警政署長撂重話「決不寬貸，斷然處置」

▲台南市秘書室主任，官拜3線1星的莊武能因衝撞警方遭開9槍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台南市警局秘書室主任莊武能遭控因涉入男女感情糾紛，對新竹縣某議員恐嚇取財，甚至開車載著女主謀遭警方攔查，試圖駕車加速衝撞逃逸，遭新竹縣橫山分局警員連開9槍，案經新竹縣警局偵訊後依觸犯恐嚇取財、妨害公務等罪嫌移送新竹地檢署複訊，經檢察官複訊後裁定10萬元交保候傳。

警政署傍晚緊急發表聲明，署長黃明昭對莊武能涉案感到痛心，他知悉此事後立刻指示台南市、與新竹縣警局全力配合檢察官調查，並重申幹部應以身作則做為表率，如有違法犯紀決不寬貸，將斷然處置。

警政署表示，去年11月28日召集全國警察機關督察主管會議，要求查處員警風紀案件，務必破除情面、追究到底，如有違法違紀徵候，絕不徇私護短。

據瞭解，處事溫文的黃明昭甚少發出如此嚴峻聲明，加上官階達3線1星的直轄市警局科室主管居然涉入新竹縣市議員的桃色糾紛並參與恐嚇取財，涉案的莊武能遭遇同仁攔檢，行徑居然跟酒駕民眾、通緝犯般駕車衝撞執法員警。

另外，行政院長蘇貞昌對治安惡化震怒，曾創下一天之內斷然撤換台南、高雄市警局長的前例，台南市警局之前發生殺警奪槍案、投資光電糾紛88槍槍擊案，如今又發生3線1星警官涉入恐嚇取財的離譜情事，黃明昭強調「絕對決不寬貸、斷然處置」將懲處到多高層，預計本月中旬高達30多名的高階警官人事異動就可見分曉。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

