台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！市府將連續開罰：到改善為止

▲台南大益貨櫃商店街業者對外招商夜市擺攤，市府要罰了。（圖／台南市政府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南東區的平實重劃區因為緊鄰市區，發展性備受看好，台南市政府也積極招攬建商合作開發，去年5月核准設立大益貨櫃商店街。不過，商店街業者卻對外招商經營夜市擺攤，攤販聚集的油煙味和吵雜聲引發附近居民不滿，頻頻向市府經發局檢舉，不料不僅沒改善，夜市規模還越做越大。對此，台南市市場處也出面回應了。

據了解，台南市政府經發局在去年5月核定業者使用大益貨櫃商店街，期限到2024年8月31日止，不過業者卻對外招商經營夜市擺攤，根據《商業登記法》，商店街須在核准之固定建物與一定範圍內的營業場所，與夜市攤販沒有固定合法建物裡頭的營業場所不同，附近居民多次檢舉，卻都沒有改善，夜市規模甚至還有越做越大的趨勢。

對此，台南市市場處表示，市政府絕無縱容違規情事存在，市場處已於去年12月8日、29日派員到現場稽查發現有設置攤販的狀況，已當場告知業者停止設攤並立即改善，並將於12日限期改善期滿將祭出1萬元的罰鍰。

市場處強調，將持續排定稽查，並依據台南市攤販管理自治條例，業者未申請或未經許可者，將予以連續處罰，直至改善。

業者則回應，目前已經進行攤販市集申請程序，會依法辦理並針對攤販管理部分做加強。