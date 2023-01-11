工人手掌受傷求救　卡下班車陣中...警協助開道「3分鐘到醫院」

記者林悅／台南報導

「警察先生，我受傷了，請幫我開道送醫！」，1名蔣姓男子10日下午4時許在工地工作時，不慎遭電鋸割傷手掌，導致大量出血，蔣男的同事急忙開車將他送醫，但遇到下班時段，行車速度緩慢，蔣男又血流不止，而向市警三分局警方請求協助，在警方開道下，原本15分鐘的車程縮減在3分鐘內到達醫院急診室順利急救。

▲45歲蔣姓男子在建築工地操作電鋸時，不慎切傷左手虎口，幾乎快將手掌切斷，導致大量出血，在三分局警方協助開道下，順利就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，蔣男等人行駛安和路段時，因為剛好是下班時間，車流量大，行車速度較慢，正當蔣男及同事著急之際，恰好看到員警於路旁處理案件，趕緊趨前求助，在員警協助開道下，原本15分鐘的車程縮減在3分鐘內到達醫院急診室，順利將蔣男醫療急救。

據了解，45歲蔣姓男子在安南區安和路上建築工地操作電鋸時，不慎切傷左手虎口，幾乎快將手掌切斷，導致大量出血。同事見其傷勢嚴重，急忙開車送醫，但適逢下班時間，安和路段車流量大，深怕時間拖長，影響手掌虎口及肌腱縫合，



著急之際，恰好看到員警在路旁處理案件，立即趨前求助，希望警察協助開道就醫。安順派出所警員陳立愷、江福章了解狀況後，立即駕車，同時開啟巡邏車警示燈及蜂鳴器，在安全開道下，協助蔣男節省寶貴救援時間，抵達醫院接受治療，家屬得知後，十分感謝警察協助外，更稱「人民保母」當之無愧。