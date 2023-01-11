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台南安南區安中抽水站新建工程動土　黃偉哲積極整治海尾寮排水

▲「安南區安中抽水站」新建工程，11日上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「安南區安中抽水站」新建工程，11日上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市安南區海尾寮排水區域水患問題的「安南區安中抽水站」新建工程，11日上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持，邀請包括立委陳亭妃、市議員邱昭勝、李中岑、陳怡珍、郭清華等及安南區區長、當地里長等，共同參與動土儀式，一同見證台南市政府對於淹水改善建設的用心與承諾。

市長黃偉哲表示，這項工程預計2024年9月完工，希望工程順利，有效改善當地積淹水問題，讓過去被稱為「安中河」的名稱能永遠成為歷史，保障市民的生命與財產的安全。

▲「安南區安中抽水站」新建工程，11日上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這項抽水站工程的經費相當大，特別感謝中央及立委的幫忙，除了中央的3.124億元經費，地方也編列配合款，趁現在非汛期儘快動工，希望工程能順利，有效改善當地的積淹水問題，讓過去常被稱為「安中河」的名稱能永遠成為歷史，除了抽水站的設施，也要把排水的溝渠管道都能清淤，才能因應將來可能產生的劇烈天氣變化或短時強降雨，保障市民朋友的健康安全。

水利局局長韓榮華在簡報中指出，安南區十三佃、總頭寮、新寮等聚落長年遭受淹水之苦，近年來，水利局積極完成多項防洪工程，有初步的淹水改善成果，黃偉哲市長上任後延續既有防洪工程建設外，另加強指示針對安南區十三佃、總頭寮、新寮等區域進行治水方針策略檢討及環境活化改造，並積極向內政部營建署爭取預算，獲核定3.124億元經費辦理「台南市安南區安中抽水站新建工程」，工程於2023年1月11日動土開工，預計2024年9月完工啟用。

海尾寮排水集水區因地勢低窪深受潮位影響，若暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，而溢淹路面。為有效解決此問題，水利局以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下的方式進行海尾寮排水區域淹水改善。目前海尾寮排水下游渠段已設置6萬噸滯洪池，並設置海尾寮E抽水站及海環抽水站，另完成排水箱涵之增設及擴建。

「台南市安南區安中抽水站新建工程」為海尾寮排水中上游水患整治之重要一環，以防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期期間排洪量，完工後可進一步提昇當地防洪能量。平時期間，抽水站周邊之小型公園及防汛道路之串聯亦可作為當地民眾休憩之所。水利局最後表示秉持治水「沒有最好、只有更好」，持續研議精進作為，保障市民生命財產安全。

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