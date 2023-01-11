　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南藍軍再批民進黨執政30年成「黑金故鄉」　市府回應了

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉，黨團質疑88槍擊案、太陽光電黑金案，這把火還會往上燒，會發展出案外案，鄉親要真相，請民進黨不要唬弄人民！

市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，學甲爐碴案，賴清德要負全責，郭再欽的明祥鑫公司2011年獲核准再利用處理爐碴，2015年執照廢止，2017年原址又改為立德鑫，學甲爐碴數量68萬噸，郭再欽不法得利高達21.6億，當然是賴清德的責任。黃偉哲市長雖親上火線，但郭再欽是他競選總部的總幹事，陳凱凌是他的前經發局長，將太陽光電的審查制度改為跟專家學者一起聯審，刁難業者半年才過關，市長雖然又改回會審制度，但不能避重就輕說沒事，台南治安更不只用數據呈現，而忘了市民感受，中央都要派有刑事背景的警察局長，可見台南治安敗壞是事實。

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許至椿表示，從爐碴，88槍擊案，太陽光電弊案，都是有計畫性的，好像連續劇一般，未來可能會有案外案，尤其88槍擊案是如外傳的涉及太陽光電業者的利益？只為了1億嗎？誰拿出來的？誰主導？拿給誰？是否有人事先卡位？這把火會不會往上燒、會不會有案外案？為何要控制議長和議員，目的何在？都是市民想要知道的真相，行政首長應該要建立督導制度，以免弊案發生。

林美燕說，爐碴、太陽光電弊案、前經發局長陳凱凌被收押案等事件，重傷台南形象，發生至今仍沒有真相，民怨很大，台南未來該何去何從？尤其太陽光電弊案是因為利益太大？還是把關不良？發展光電地方不能單全收，尤其對地方建設沒幫助還造成環境生態問題，市府不能真的睡著了，市長應該更積極監督和管理。

李中岑也說，賴清德日前說『國民黨黑，民進黨不能跟著黑，國民黨做壞事，民進黨不能做壞事』，台南就是為賴清德擔任市長才發生爐碴、太陽光電弊案，台南一路壞，30年在民進黨執政下，台南進步了甚麼？現在已是民心向背，前經發局長陳凱凌被搜索，因發現他跟廠商拿錢所以被收押，若未來判刑，黃偉哲市長要如何承擔責任？

王家貞則表示，民進黨台南執政30年，只讓人看到民進黨的無能，賴清德當年躂伐台南市議會，逃避監督不進議會2百多天，造成台南登革熱疫情嚴重失控，2萬多人染疫，1百多人死亡，歷史歷歷在目，希望民進黨用同樣標準對待這次的議長賄選事件，請黃偉哲市長堅持道德標準，不要進議會。

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率員親上火線說明相關案情。

台南市政府發言人田玲瑚表示，國民黨團議員所言「放任黑金掛勾」、「爐碴不清除」及「光電維護財團利益」非屬事實，外界傳言過多，黃偉哲市長已親上火線說明，請議員勿再以訛傳訛。議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責。光電設置案等，也都經過議會審議。選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

田玲瑚表示，台南市政府在黃偉哲市長指示下，主動查辦前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲市長並三申五令:「疑似涉及不法，不護短，也不掩蓋真相，勿枉勿縱」；至於爐碴案，台南市是最積極清除的縣市，現今已清除近10萬噸。至於光電部分，台南市政府透過聯審機制與資訊公開，以透明、公開的機制，嚴謹審慎申請案件。有關行政透明公開機制，議員如有更好的建議，市府也將虛心請教。

田玲瑚強調，台南是全國第一個停止審查61線以西光電案的縣市，也是全國第一個直播清運爐碴的縣市，希望大家一起為環境努力。

ET快訊
快訊／陸大反擊！　對日、韓入境限制再加碼
快訊／溫泉會館驚見員工屍體！　頭部受創亡
美女空姐考進台電　爬10公尺高電桿搶冠軍
快訊／E奶網紅驚傳猝逝　得年25歲
捲林智堅論文抄襲案　余正煌二姊過世...訃聞不敢掛名
論文案開庭　林智堅稱自己是受害者！余正煌律師怒批荒謬
和林智堅道歉？　王世堅怒吼：Never！Over my de

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

又多450億！綠委籲補貼「這群人」免營業稅　「普發6千還不夠」

《農民健康保險條例》三讀　蔡英文：希望照顧到辛苦的農民朋友

認定謝曉星性騷擾！　行政院20頁調查報告出爐

保證林明溱選上「第一天就能上手」！　朱立倫：國民黨提對的人

拍馬屁？北市春聯「兔來萬安」　王世堅酸：在市府立蔣萬安銅像

國軍展示「戰術型近程無人機」　操作手：因為是國產對它很有信心

金句再現！和林智堅道歉？　王世堅怒吼：Never！Over my dead body

台南藍軍再批民進黨執政30年成「黑金故鄉」　市府回應了

游錫堃坦言「我也是看報紙才知道」　陳建仁接閣揆「都是推測的」

獨／新時代來了！賴清德掌黨揆　蔡英文「文宣大將」不排除離開政治圈

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

又多450億！綠委籲補貼「這群人」免營業稅　「普發6千還不夠」

《農民健康保險條例》三讀　蔡英文：希望照顧到辛苦的農民朋友

認定謝曉星性騷擾！　行政院20頁調查報告出爐

保證林明溱選上「第一天就能上手」！　朱立倫：國民黨提對的人

拍馬屁？北市春聯「兔來萬安」　王世堅酸：在市府立蔣萬安銅像

國軍展示「戰術型近程無人機」　操作手：因為是國產對它很有信心

金句再現！和林智堅道歉？　王世堅怒吼：Never！Over my dead body

台南藍軍再批民進黨執政30年成「黑金故鄉」　市府回應了

游錫堃坦言「我也是看報紙才知道」　陳建仁接閣揆「都是推測的」

獨／新時代來了！賴清德掌黨揆　蔡英文「文宣大將」不排除離開政治圈

黃偉晉遭詐騙5位數！　「直播迷因」遇酸民開戰：非常好罵

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

主委謝曉星性騷女下屬遭拔官　原能會：通盤檢討、健全申訴管道

酒駕累犯欠國庫25萬賴帳　不怕坐牢...一聽查封土地立馬繳清

沖繩最神祕餐廳！找不到入口彷彿置身叢林　限定「古代米飯」必吃

不給米契爾留情面！　克拉克森末節「開無雙」氣走騎士

躺平太久，天賦會被收走！克服擺爛氛圍的4個自救指南

特斯拉辣妹「撿屍」舌弄男車主影片曝！熱情邀戰：你必須跟我乾

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

面試遭多人圍毆2分鐘片瘋傳　警證實「是真的」背後真相曝光

政治熱門新聞

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

獨／賴清德掌黨揆　蔡英文文宣大將不排除離開政治圈

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

行政院認定言行不當移送監院　蘇貞昌令謝曉星：即起免職

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

館長：國民黨被罵會改進　民進黨被罵就罵回去

蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

即／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

更多熱門

相關新聞

傳陳建仁接任閣揆　游錫堃坦言「不清楚」：我也是看報紙知道

傳陳建仁接任閣揆　游錫堃坦言「不清楚」：我也是看報紙知道

11日傳出行政院長蘇貞昌將遞出辭呈，對於相關傳言，立法院長游錫堃坦言，對於內閣人事他都不知道，「我也是看大家寫的報紙，都是用推測的，也不知道消息來源是怎麼樣，牛嘴吐不出象牙。」

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

台南議長賄選案！聲押李文俊失敗檢提抗告

台南議長賄選案！聲押李文俊失敗檢提抗告

關鍵字：

台南藍軍民進黨黑金故鄉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面