台南藍軍再批民進黨執政30年成「黑金故鄉」　市府回應了

▲台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團11日痛批民進黨裝睡，執政30年將台南搞成黑金故鄉，黨團質疑88槍擊案、太陽光電黑金案，這把火還會往上燒，會發展出案外案，鄉親要真相，請民進黨不要唬弄人民！

市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，學甲爐碴案，賴清德要負全責，郭再欽的明祥鑫公司2011年獲核准再利用處理爐碴，2015年執照廢止，2017年原址又改為立德鑫，學甲爐碴數量68萬噸，郭再欽不法得利高達21.6億，當然是賴清德的責任。黃偉哲市長雖親上火線，但郭再欽是他競選總部的總幹事，陳凱凌是他的前經發局長，將太陽光電的審查制度改為跟專家學者一起聯審，刁難業者半年才過關，市長雖然又改回會審制度，但不能避重就輕說沒事，台南治安更不只用數據呈現，而忘了市民感受，中央都要派有刑事背景的警察局長，可見台南治安敗壞是事實。

許至椿表示，從爐碴，88槍擊案，太陽光電弊案，都是有計畫性的，好像連續劇一般，未來可能會有案外案，尤其88槍擊案是如外傳的涉及太陽光電業者的利益？只為了1億嗎？誰拿出來的？誰主導？拿給誰？是否有人事先卡位？這把火會不會往上燒、會不會有案外案？為何要控制議長和議員，目的何在？都是市民想要知道的真相，行政首長應該要建立督導制度，以免弊案發生。

林美燕說，爐碴、太陽光電弊案、前經發局長陳凱凌被收押案等事件，重傷台南形象，發生至今仍沒有真相，民怨很大，台南未來該何去何從？尤其太陽光電弊案是因為利益太大？還是把關不良？發展光電地方不能單全收，尤其對地方建設沒幫助還造成環境生態問題，市府不能真的睡著了，市長應該更積極監督和管理。

李中岑也說，賴清德日前說『國民黨黑，民進黨不能跟著黑，國民黨做壞事，民進黨不能做壞事』，台南就是為賴清德擔任市長才發生爐碴、太陽光電弊案，台南一路壞，30年在民進黨執政下，台南進步了甚麼？現在已是民心向背，前經發局長陳凱凌被搜索，因發現他跟廠商拿錢所以被收押，若未來判刑，黃偉哲市長要如何承擔責任？

王家貞則表示，民進黨台南執政30年，只讓人看到民進黨的無能，賴清德當年躂伐台南市議會，逃避監督不進議會2百多天，造成台南登革熱疫情嚴重失控，2萬多人染疫，1百多人死亡，歷史歷歷在目，希望民進黨用同樣標準對待這次的議長賄選事件，請黃偉哲市長堅持道德標準，不要進議會。

▲台南市長黃偉哲率員親上火線說明相關案情。

台南市政府發言人田玲瑚表示，國民黨團議員所言「放任黑金掛勾」、「爐碴不清除」及「光電維護財團利益」非屬事實，外界傳言過多，黃偉哲市長已親上火線說明，請議員勿再以訛傳訛。議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責。光電設置案等，也都經過議會審議。選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

田玲瑚表示，台南市政府在黃偉哲市長指示下，主動查辦前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲市長並三申五令:「疑似涉及不法，不護短，也不掩蓋真相，勿枉勿縱」；至於爐碴案，台南市是最積極清除的縣市，現今已清除近10萬噸。至於光電部分，台南市政府透過聯審機制與資訊公開，以透明、公開的機制，嚴謹審慎申請案件。有關行政透明公開機制，議員如有更好的建議，市府也將虛心請教。

田玲瑚強調，台南是全國第一個停止審查61線以西光電案的縣市，也是全國第一個直播清運爐碴的縣市，希望大家一起為環境努力。