真的不是雙胞胎！2男同名同工作連外表都長一樣　驗DNA結果超意外

▲2名球員都叫做費格爾(Brady Feigl)，不但同名外型還宛如雙胞胎。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國2名同樣叫做費格爾(Brady Feigl)的男子，不但同時都是小聯盟職棒球員，更奇妙的是2人外型還十分相似，身高都是193 公分，擁有一頭紅髮與戴著眼睛，看起來宛如雙胞胎引發外界關注，讓完全不相識2人決定去做DNA檢測。

來自密蘇里州的22歲男子費格爾(Brady Feigl)，是小聯盟球隊Long Island Ducks球員，來自馬里蘭州的27歲男子費格爾，則是拉斯維加斯飛行者(Las Vegas Aviators)球員，2人第一次發現到彼此的存在是2015年，當時他們都因為肘部受傷，先後讓同一名醫生安德魯斯(James Andrews)進行手術。

22歲費格爾表示，「我手術約6、7個月後，教練突然接到醫生辦公室電話通知，要我明天去接受手術，然後我才發現另一個費格爾的存在」。

另一起事件發生在2017年，密蘇里大學棒球隊在推特上要祝福較年輕的費格爾生日快樂時，意外標注成另外一名費格爾，結果2人相似的外型在網路上引發討論，還有許多人猜測2人可能是失散多年的兄弟。

由於2人外型實在太像，後來終於去接受DNA檢測，結果發現2人的確是毫無血緣關係的陌生人。27歲費格爾表示，雖然2人沒有血緣關係，但由於名字、職業、外型等種種巧合，仍讓他們覺得彼此就像是兄弟一樣，「在某種程度上我們就像是兄弟，我們永遠都是Brady Feigl」。