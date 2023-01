人帥真好！25歲男囚在監獄和火辣女獄警壞壞　又和性感護士交往

▲帥男囚被發現在監獄時,竟然還能和2女發生關係。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯25歲男子普倫(Harri Pullen)因為販毒被判入獄5年,然而他在獄中時憑著個人魅力,不但迷倒25歲女獄警露絲(Ruth Shmylo)並發生性關係,後來又和25歲監獄女護士艾莉絲(Elyse Hibbs)展開戀情。

男子普倫因為2019年在街上販毒,被關押在格溫特郡紐布里奇(Newbridge)監獄時,先後與女獄警露絲、監獄女護士艾莉絲發生戀情,由於被發現他與監獄工作人員關係親密,後來被更換到曼徹斯特的HMP監獄,然而移監時在他屁股中找到隱藏手機,導致刑期再增加4年9個月。

