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人帥真好！25歲男囚在監獄和火辣女獄警壞壞　又和性感護士交往

▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲帥男囚被發現在監獄時，竟然還能和2女發生關係。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯25歲男子普倫(Harri Pullen)因為販毒被判入獄5年，然而他在獄中時憑著個人魅力，不但迷倒25歲女獄警露絲(Ruth Shmylo)並發生性關係，後來又和25歲監獄女護士艾莉絲(Elyse Hibbs)展開戀情。

男子普倫因為2019年在街上販毒，被關押在格溫特郡紐布里奇(Newbridge)監獄時，先後與女獄警露絲、監獄女護士艾莉絲發生戀情，由於被發現他與監獄工作人員關係親密，後來被更換到曼徹斯特的HMP監獄，然而移監時在他屁股中找到隱藏手機，導致刑期再增加4年9個月。

當局在普倫手機中發現女護士艾莉絲的電話號碼，意外揭發2人戀情。普倫9日出庭時坦承，他在該監獄服刑時，與在監獄工作的艾莉絲結識，後來在Instagram找到對方帳號，2人便開始聯繫傳情，同時他也與女獄警露絲交往並且發生性關係。

檢察官表示，「他們之間的對話充滿了調情，時常互訴情意，被告還向女方暗示，等他結束目前的感情後，2人就會正式交往」。

戀情曝光後，艾莉絲於去年7月辭職，一周後被逮捕接受調查，她強調和普倫只有互通電話，沒有發生過性關係，最後仍因不當行為被判入獄6個月。女獄警露絲也因為被控在公職部門發生不當行為，將於9月出庭受審。

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