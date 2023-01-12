「3人行」情侶超滿足！愛慾流動像夾三明治　香腸配海鮮不會吃醋

▲美國加州「三人行」情侶交往至今快滿3年。（圖／Instagram@campthrouple）

記者羅翊宬／綜合報導

儘管在現代，一男一女或單一配偶才具合法性，然而如今大眾的性別觀念更加開放且多元，「三人行」何嘗不是美麗的選擇？美國加州便有一對3人情侶，他們輪流嘗試異性戀、同性戀的美妙之處，每晚決定誰睡在中間，儘管猶如「夾三明治」般，但他們彼此之間卻不會忌妒。

根據《每日郵報》，25歲的阿蘭娜（Alana Underwood）、32歲的凱文（Kevin）是一對來自美國加州聖塔安娜的異性戀情侶，其實他們先前早已交往3年，感情基礎深厚，某天阿蘭娜突然對雙性戀的感情世界產生好奇心，於是她向男友凱文提議，兩人另外再找來一名女性伴侶，作為夾在他們之間的第三者。

於是，阿蘭娜、凱文透過手機在尋找3P伴侶的應用程式上，配對到35歲的梅根（Megan），這段「三人行」的關係昇華至愛情，他們在加州聖塔安娜同居，三人交往至今也將滿3年。

阿蘭娜、凱文、梅根在英國電視節目《今晨》（This Morning）分享他們異於常人的特殊感情世界。凱文公開3人戀愛細節，「阿蘭娜和我在一起大約3年，然後她來找我，說她對雙性戀感到好奇，她詢問是否願意同她踏上這段奇妙旅程。於是我們下載了一個App，並找到了梅根，我們在一起快3年了。」

梅根則透露，其實她一直以來都是雙性戀者，加入這款App主要是想嘗試和更多的男人在一起，「我真的是出自於好奇才嘗試這樣做的，我真的沒料到我們的關係會發展成愛情。」

儘管三人行的感情生活並不如想像般容易，但阿蘭娜、凱文、梅根都在節目上保證，他們之間並不存在忌妒的問題。梅根表示，「我們都是真心相愛的」；凱文則表示，「忌妒並不是真正的問題，一開始我們的確有必須適應的東西，但現在我們對彼此都有同樣的愛。」

三人透露，他們睡在一張大床上，每天晚上會輪流決定誰睡在中間。梅根指著凱文道，「昨晚是你（睡在中間）！所以今晚我會睡在中間，然後我們就會輪流換。」

凱文表示，「我們家並沒有水晶球，我們也不會讀心術。我們三個人必須學會如何對彼此敞開心扉。」