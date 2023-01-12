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男友在屋頂放5噸瓦礫！天花板突然倒塌　媽目睹4幼孩被當場壓死

男友在屋頂放5噸瓦礫！天花板突然倒塌　媽目睹4幼孩被當場壓死。（圖／翻攝自Facebook）

▲事件造成4名幼童死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷發生民宅屋頂倒塌事件，導致人當時在屋內的4名幼童全被壓死，警方調查發現，疑似因為媽媽男友洛佩茲(Catalino Daniel Lopez)把重達5噸的瓦礫存放在屋頂上才會導致塌陷，依過失殺人罪被捕。

事件8日發生在布宜諾斯艾利斯省El Jagüel一處民宅，51歲男子洛佩茲是該房屋所有人，他因為在屋頂存放重物導致屋頂塌陷，造成女友4名兒子死亡，分別是10歲男童桑提諾(Santino Hardoy)、6歲洛倫佐(Lorenzo del Río)與4歲雙胞胎班尼西歐(Benicio)和諾亞(Noah Nisi)。

目睹慘案的媽媽帕梅拉(Pamela Nisi)目前正在接受心理治療，她心碎在網路上表示，「太不公平了，上天為什麼對我這麼殘酷，我的孩子們，我想念你們，我覺得自己也快活不下去了」。

當地媒體報導，帕梅拉另外還有2名18歲與15歲孩子，事發時大兒子人在外地，15歲兒當時也在現場，由於他發現天花板掉下灰塵，並在房屋倒塌前通知帕梅拉，2人才及時逃出，其他孩子們當時則正在睡覺。

死去孩子們的生父Pablo Ezequiel透露，洛佩茲因為想要修繕家裡，但又不想把建材放在街上，才會暫時擺在屋頂上，沒想到幾小時後就發生慘案。事件發生原因目前警方仍在調查中。

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