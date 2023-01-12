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想休就休！　微軟宣布「員工休假無上限」全體正職都適用

▲為了因應明年美國總統大選，微軟將持續免費更新Windows 7。（圖／路透）

▲微軟宣布最新的有薪假政策。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國科技巨擘微軟（Microsoft）11日宣布改變休假制度，自1月16日起，美國全體正職員工將適用「自由裁量休假」制度（discretionary time off, DTO），不再需要記錄休假時數，而能夠根據個人需求自由休假。

微軟發言人表示，「員工的工作方式、時間及地點已經發生劇烈變化，而DTO符合更靈活的工作方式。」人資執行副總裁兼首席人力資源主管霍根（Kathleen Hogan）也在電子郵件中強調，「儘管我們正在採取更靈活的休假方式，而你們不再需要記錄休假時數，我們全都必須確保工作維持最高標準，並且兌現承諾。」

除了「自由裁量休假」以外，微軟還提供10種法定假期，包括病假、喪假、精神健康假、陪審團義務假等等。若員工在1月16日新制度上路前還未休完前一年的帶薪假，將在4月獲得一次性薪資補償。

▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國微軟成為採取「自由裁量休假」的最大規模企業之一。（圖／達志影像／美聯社）

美國微軟有12.2萬名員工，此前向正職員工提供每年4周帶薪假，每6年又會額外獲得1周假期，休假時數累計上限為6周。如今，微軟成為採用「自由裁量休假」的最大規模企業之一，微軟旗下企業領英（LinkedIn）、甲骨文（Oracle）及Netflix也提供類似的無限休假政策。

不過，美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，儘管這種制度有時被稱為「無限休假」，卻未獲得所有員工青睞。一些批評人士認為，此模式可能導致員工實際上休假時間更少，因為雇主恐怕施壓使得員工不敢請假。此外，如果先前雇主透過支付薪資補償未請完的帶薪假，員工也可能變相損失錢財。

一名微軟人士談到這項改變時說，「整件事情感覺就像在削減成本，『我們必須確保你們真的在工作』。無限休假基本上從不會帶來正面影響。」

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