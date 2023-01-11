「內閣應調整不該總辭」　綠議員喊：蘇貞昌是最能穩住政局的閣揆

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨2022九合一選舉大敗，黨內出現內閣改組的聲浪，以及逼宮行政院長蘇貞昌的聲音。對此，黨內基隆市議員張之豪11日就在臉書指出，「蘇貞昌是最能穩住政局的閣揆」，他認為，蘇內閣應該調整，但不應該總辭。

張之豪表示，自己只為台灣與民進黨思考，所以提出對於內閣改組的幾點看法。他指出，今年是總統蔡英文的最後一年，更需要穩住政局，而蘇貞昌是最能穩住政局的閣揆。他提到，蘇內閣當然有其缺點，其中之一就是，疫情期間，紓困流程太過官僚，讓許多人申請不易，但他表示，蘇內閣的執行，雷厲風行；蘇內閣的操守，清廉正直，無論非洲豬瘟、新冠肺炎，蘇內閣都把台灣防守的固若金湯，「整體來說，蘇揆的成績，瑕不掩瑜」。

張之豪指出，現在黨內反而少人幫蘇揆說話，他質疑，蘇揆的成績，難道不就是民進黨政府、本土政權整體的成績嗎？難道民進黨現在要羞於捍衛這7年來保衛台灣、勤政清廉的內政成績嗎？但他提到，更謙卑與溫暖照顧被忽略的弱勢、青年、與勞工，是蘇內閣可以改進的地方。他也強調，「2024要贏，就不能自亂陣腳」，現在民進黨政府要找任何人接任閣揆，都只會讓已經大亂的九合一選後政局更亂，他指出，府院黨中，最該為2022敗選負責的，「是黨，而非院」，府院黨裡，黨可以百家爭鳴，但府院不能亂，他認為，現在對蘇揆逼宮的聲音，政治動機大於國政動機，讓他難以贊同。

張之豪最後提到，自己只在意「民進黨本土政權這7年來的legacy」，也就是「我們要留什麼給台灣？」這個問題，而他對此充滿自信、無悔，但他表示，若想要未來的台灣記得這8年來民進黨所做的一切，現在的民進黨就絕對不能讓局勢再亂下去，他大嘆，「認知戰打到讓我們都在懷疑自己的政績，這點讓人匪夷所思。」因此，他認為，「蘇內閣應該調整，但不應該總辭」。