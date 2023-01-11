謝曉星曾問女部屬「為何穿長褲？」　她轟「噁男」：視法律為無物！

▲政院調查出爐，原能會主委謝曉星性騷擾確定，即起免職。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

原子能委員會主委謝曉星去年被爆出上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，經3個月調查後，專案小組一致通過認定謝曉星對女性部屬之言行涉及性別歧視，行政院長蘇貞昌也令即起免職。對此，時代力量立委王婉諭11日表示，謝曉星還曾對部屬稱「好像少女」、「為什麼穿長褲？」更有多名受訪者證實其惡形惡狀，原能會給社會大眾做了最糟糕的示範。

王婉諭表示，根據行政院所公布的調查報告內容，謝曉星主委所涉職場性騷擾、霸凌之相關情事非常明確，包括秘書或機要的任用僅限女性、在面試時詢問受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無涉專業之私人問題、在職場時常緊盯女性部屬的身體使他人感到不舒服、過分接近女性部屬身體甚至觸碰肩膀。

王婉諭指出，對女性部屬的外在穿著進行評論，如「好像少女」、「為什麼穿長褲？」、「最美麗的風景」等等，以上種種行為，在調查報告中都有多名受訪者證實謝曉星的惡行惡狀，明顯嚴重違反《性別工作平等法》，王婉諭委員表示，作為中央二級的行政機關，原能會給社會大眾做了最糟糕的示範。

王婉諭表示，在此次事件發生後，就曾嚴正要求謝曉星應迴避接受調查，除了自行請假，行政院作為主管機關，更應該要在調查過程中將其停職。

王婉諭直言，沒想到，在事件爆發一個月後，謝曉星卻仍在主委的位置上，甚至到立院備詢時仍不認為自己做錯什麼事，就連原能會的人事主管也完全不理解《性別工作平等法》，一味為謝主委辯護。

王婉諭批評，更離譜的是，謝曉星在備詢時不但不承認自己在職場上曾犯過的性騷擾情事，甚至還去詢問被騷擾的女性同仁要不要調職離開原單位，簡直就是視法律為無物。

對於謝曉星調查，王婉諭表示，經過立法院教文委員會多名委員連署後，謝曉星才心不甘情不願的在調查期間請假，但傷害早就已經造成，行政院作為主管機關，未將性騷擾的行為人及被行為人在職場上做出適當隔離，絕對有怠忽職守的責任。

王婉諭表示，日前在審查原能會預算時，也提出將原能會主委的特別費用全數凍結，待原能會落實內部性平概念、檢討性騷擾申訴處理機制，並向立法院提出專案報告後，才予以解凍。

王婉諭強調，此次原能會主委所做出的重大不良示範，行政院必須要徹底檢討各部會內部的性別平等概念、性騷擾申訴處理機制是否落實、完備，否則不但無法成為民間企業的表率，更是淪為社會大眾的笑柄，未來要如何要求一般民間遵守《性別工作平等法》之規定？

▼時代力量立委王婉諭痛批謝曉星「噁男」。（圖／行動時代提供）