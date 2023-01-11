陳建仁接任閣揆對戰賴清德？　江啟臣：這樣小英就能站在制高點上

▲江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

外傳行政院長蘇貞昌將於今日例會中提出辭呈，由前副總統陳建仁接任，副閣揆則由桃園市前市長鄭文燦接任。對此，前國民黨主席、立委江啟臣表示，陳建仁接任閣揆機率很高，某種程度上，蔡英文想讓局勢變成副總統賴清德與前副總統陳建仁兩人之間競爭，這樣她就能站在一個制高點上。

江啟臣11日接受「POP搶先爆」專訪時表示，以現在的氛圍來看，蘇貞昌的確會請辭行政院長一職，只是時機問題。不過，蘇貞昌本身一定不想辭，因為他曾稱自己做得很好，台北市第三選區立委補選敗選當天也說是立法院的責任，不是中央執政的問題。反觀蘇貞昌，江啟臣大讚，2018年賴清德請辭行政院長時是多麼乾脆，喊出「敗選我負責，我就做到這個會期結束。」

然而，主持人邱明玉卻認為，當時賴清德民調已經低到19％，跟前行政院長林全差不多，但蘇貞昌以近期民調來看至少都還有三成多，再加上總統談話中有提到「穩定政局開創新局」，可能情況並不相同。

江啟臣則回應，賴清德2018請辭閣揆沒有說要投入總統選舉，但對於民進黨而言，關係生變就是在賴清德去挑戰蔡英文時開始，那時候英系有很多人不能諒解賴清德，而這生仇大恨到現在仍未解決，「蔡英文一開始的確是想留蘇貞昌來穩定政局，但現在因為社會大眾對政府不滿，加上民進黨三連敗的責任都怪罪在蘇貞昌身上，不得不換人。」

「不過，換掉蘇貞昌不代表小英就此放手了。」江啟臣坦言，陳建仁接任閣揆的機率很高，因為他的人設與性格並非「戰鬥性」，民進黨很可能換上與蘇貞昌不同風格的人來執政。至於鄭文燦組閣的機會高不高？江啟臣表示，鄭文燦擔任副手機率比較高，不只是因為論文案，桃園市府也有很多的未爆彈，就像新竹一樣，總不能閣揆一上任馬上面臨外界質疑論文案與桃園弊案。

江啟臣指出，蔡英文讓陳建仁接任閣揆，某種程度上想讓局勢變成副總統和副總統之間在競爭，這樣她就會站在一個制高點上。這不是見縫插針，事實就是這樣，也是他們的想法，所以之前民進黨代理主席、高雄市長陳其邁才說「總統候選人不只一個人！」

另針對邱明玉提問，國安會秘書長顧立雄是否有可能接替閣揆？江啟臣透露，從社會的接受度來看，如果民進黨想要爭取中間選民的支持，恐怕會選擇陳建仁，因為以陳的人設及當過副總統的高度來講，各方面相對爭議性較低。