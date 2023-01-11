被後方機車按喇叭　他下個路口「拔鎖匙+飆三字經」被起訴

▲劉姓男子去年5月間騎車行經桃園區三民路段，遭後方機車鳴按喇叭，在下個路口等紅綠燈時，劉男強行拔取後方莊姓騎士機車鑰匙還辱罵三字經。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年5月間騎車外出，行經桃園區三民路附近遭後方機車按喇叭，劉男心生不滿，在下個路口處等紅綠燈時，驅車靠近莊姓騎士機車，突然拔取其機車鎖匙丟置路上，還以三字經辱罵隨即離去，莊姓騎士隨即報警提告；桃園地檢署複訊時，劉男否認犯行，辯稱是遭逼車才拔取被害人鎖匙，檢方偵結依強制罪嫌將劉男提起公訴。

檢警調查，32歲的劉姓男子去年5月3日下午3時10分許騎乘機車外出，行經桃園區三民路時，遭後方莊姓騎士鳴按喇叭，劉男因而心生不滿，在下個路口處等紅綠燈時，靠近莊姓騎士，突然強行抽取騎機車鎖匙丟在馬路上，同時辱罵三字經洩恨，莊男隨後報警提告，桃園警方根據路口監視畫面循線查獲劉男到案，依妨害自由罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，劉男否認犯行，辯稱案發時遭逼車才拔掉被害人機車鎖匙等語，檢方根據警方提供現場監視錄影畫面、現場照片截圖等佐證，確認劉男犯行明確，偵結依刑法第304條第1項之強制罪嫌將劉男起訴。