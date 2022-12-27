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不滿被分手！噁男闖女友住處「童軍繩綁手硬上還內射」　下場慘

▲桃園市簡姓男子不滿女友提分手，去年4月間到女友租屋處以童軍繩綑綁右手乘機脫去其衣褲硬上得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市簡姓男子不滿女友提分手，去年4月間到女友租屋處以童軍繩綑綁右手乘機脫去其衣褲硬上得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子不滿女友提分手，去年4月間在女友租屋處趁女友還在熟睡時，以童軍繩綑綁其右手硬上得逞，事後女子報警提告；法官審訊時，簡男坦承有與女友發生性行為但否認有強制性交等行為，法官根據女子指控與警方提供證據審結依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，簡姓男子與女子為前男女朋友關係，2人交往約2年，去年3、4月間女子向簡能提出分手訴求，同年4月3日凌晨，簡男為釐清2人關係進入女子租屋處，上午8時許，簡男將熟睡中的女友右手以童軍繩綑綁，女友驚醒後發現簡已脫去褲子，質問要做甚麼？簡男不管對方拒絕，仍硬上性侵得逞還內射，隨後女友藉機離去，並向現任男友哭訴並報警驗傷提告，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，簡男坦承與女友發生過性行為，但否認有任何強制性交之犯行，辯稱，女友當時答應我可以做，但做到一半女友就突然反悔拒絕，我沒有再繼續，但將生殖器拔出來時就射精在其體內。性行為過程中女友手上有綁童軍繩，那是我們打鬧綁的，事後我有問女友要不要載她回台北，她回說不用，然後我就離開等語。

女子則指控被簡以童軍繩綁住右手，並遭性侵得逞，還在她體內射精等語，事後藉故要找朋友離去，並向現任男友哭訴，男友建議報警驗傷提告。

法官認定簡為滿足一己之私慾，竟對前女友強制性交之犯行，顯不尊重女子之性自主權，造成其身心受創，犯後矢口否認，亦未與受害女子和解而獲得諒解；惟念其尚能坦認對女子為性交之事實，審結犯強制性交罪，判處有期徒刑3年2月，本案還可上訴。

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